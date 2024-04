Puma i PlayStation. Limitowane ubrania dla fanów już w Polsce

Także i rodzimi gracze mogą kupować limitowaną kolekcję ubrań powstałą we współpracy Pumy z PlayStation. W jakich są cenach?

Dość regularnie zdarza się, że duża firma gamingowa chce promować się za sprawą specjalnej kolekcji ubrań. Bywały już specjalne kolekcje od projektantów, a także i stylizowane na retro ubrania choćby od Microsoftu. Nowa współpraca powinna spodobać się fanom PlayStation.

PlayStation x Puma – limitowana kolekcja ubrań, oto ceny

Puma wypuściła limitowaną kolekcję sportowych ubrań dla fanów PlayStation (wcześniej była już Balenciaga). Nie szukajcie tu szczególnie bogatego wzornictwa czy wyjątkowych form, bo to nadal klasyczna, dobra Puma, ale tym razem z kolorami i wzorami związanymi z kultową marką gamingową. Część ubrań posiada logotypy związane z marką dla graczy od Sony, a część dedykowana jest bardziej fanom Pumy, wszystkie jednak łączy spoiwo kolorów i klasycznego zestawu trójkąta, kółka, kwadratu i “x”.

Ceny zaczynają się od 119 zł. Ogółem jest dość drogo, ale jeżeli ktoś przywykł do ubrań tego producenta, zapewne wie, czego należy się spodziewać. Jeżeli chodzi o dorosłych, T-shirty kosztują około 200 zł, tak jak i czapki z daszkiem. Są buty (nawet do 529 zł), torba i sporo bluz. Co ciekawe, pojawiło się dość dużo ubrań dla dzieci i młodzieży.

W każdym razie jest w czym wybierać, szczególnie jeśli chcecie nosić się po ulicach w stylu swojego ulubionego producenta. Tylko pamiętajcie, że nie ręczę za to, co się stanie, gdy naprzeciw Wam wyjdzie ktoś w ubraniach Microsoftu…

Źródło: Puma