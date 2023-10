Były szef Sony urządza oficjalny pogrzeb PSP. „Nieźle, mały koleżko”

Były szef Sony nie tylko urządzić kultowemu już dziś sprzętowi pogrzeb, ale i pokazał jego oficjalny nagrobek. Taką funkcję odgrywa sama konsola z wyjątkowym grawerem. Na jednym panelu urządzenia czytamy „Ku pamięci ostatniej produkcji PSP”, a na drugim znajduje się „osiągnięcie produkcji”. Pokazuje ono 82 523 607 sztuk wyprodukowanych między 9 listopada 2004 r. a 26 września 2014 r. Imponujący wynik, nie ma co.

„Nieźle, mały koleżko” – kwituje swój wpis na Twitterze Layden. Jednocześnie dzieli się danymi, które wcześniej nie były nigdzie dostępne. Sony skrzętnie ukrywało to, ile sztuk konsoli ukazało się na rynku. Także ten swoisty pogrzeb wraz z nagrobkiem nie tylko są piękną odą do jednego z najpopularniejszych handheldów w historii, ale i ciekawym źródłem nowych statystyk.

The final manufacturing closed nine years ago: 82.5MM+!

Not bad, lil buddy. 🎮💙 pic.twitter.com/obYnKFbU9w

Istnieje szansa na to, że nie wszystkie wyprodukowane egzemplarze sprzętu faktycznie zostały sprzedane, ale nie zmienia to faktu, że po raz pierwszy poznaliśmy całkowitą liczbę produkcji i daty, w których fabryka wydawała kolejne PSP. PS Vita, choć lubiana, nie okazała się później sukcesem. Niebawem premiera PlayStation Portal, ale sprzęt ten z pewnością nie ma podejścia do PSP, choć swoich klientów ma.

W komentarzach do wpisu Laydena da się znaleźć wiele ciepłych wspomnień związanych z erą PlayStation Portable. Nic dziwnego, to wtedy przecież dostaliśmy kieszonkowe wersje MGS, God of War, Syphon Filter czy nawet GTA, które okazywały się naprawdę udanymi produkcjami. Byłoby miło, gdyby moda na handheldy wróciła, a nie tylko Nintendo nad nimi czuwało (i potencjalnie Microsoft).