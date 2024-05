Kontroler do PS6 czy nowa przenośna konsola? Sony prezentuje swoją wizję przyszłości

W trakcie prezentacji Sony Beyond the Boundaries japońska korporacja zaprezentowała plany na kolejne lata. I choć większość z nich nie dotyczy graczy bezpośrednio, znaleziono ciekawy fragment, który wielu kojarzyć się może z PS6 lub nowym handheldem.

Spekulowano, że po pokazie firmy będziemy wiedzieli więcej na temat potencjalnego PS5 Pro czy nowości w kategorii sprzętu oraz gier VR, czy nawet dostaniemy jakąkolwiek inną formę zapowiedzi (konwersji, portu, konkretnych gier). Nic takiego oczywiście się nie wydarzyło, co na dobrą sprawę było do przewidzenia – prezentacja skupiała się raczej na ogólnej kondycji i planach Sony, a nie tylko na ich gamingowym oddziale.

PS6 z kontrolerem przyszłości?

Prezentacja dostała niejako podsumowanie w formie wideo, na którym możemy ujrzeć świat wyobrażony przez Sony za 10 lat. Korporacja kusi więc inwestorów, prezentując własną wizję zmian w ciągu dekady, a co bardziej uważni internauci dostrzegli tam bardzo ciekawe akcesorium dla graczy.

Na filmie wyraźnie widać (około 2 minut i 10 sekund) coś, co dość bezpośrednio przypomina kontroler do grania na konsoli, lecz w zdecydowanie futurystycznym wydaniu. Gracze zaczęli więc spekulować, że to wizja Sony na kolejną generację konsol do grania. Za 10 lat najpewniej to właśnie PlayStation 6 na dobre zadomowi się w domach graczy, a być może nawet i PS7. Cokolwiek by to miało nie być, koncepcja firmy wygląda ciekawie.

Kontroler mógłby prezentować rozgrywkę na “wiszącym” w powietrzu ekranie tuż nad nim w formie hologramu. Tym samym osobiście bardziej kojarzy mi się ten pomysł właśnie z kolejną generacją handhelda, a nie kontrolerem, choć to oczywiście jedynie teoria. Praktyka jest taka, że nawet za 10 lat nie wyobrażam sobie za bardzo, aby tego typu technologia się upowszechniła w aż takim stopniu, choć to zdecydowanie ciekawa wizja przyszłości. No i być może przekonująca inwestorów…

Sony mimo wszystko bez przerwy pracuje nad nowym PlayStation, tak, jak Microsoft nad nowym Xboksem. Wedle wewnętrznych dokumentów tego drugiego, kolejna generacja powinna wystartować gdzieś w 2028 roku.

Źródło: Twitter