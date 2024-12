Ta darmowa gra działa na PS5 w 120 FPS. To wyczekiwana strzelanka free2play

Już niedługo na rynku zadebiutuje Marvel Rivals, czyli wyczekiwana sieciowa strzelanka w uniwersum superbohaterów. Twórcy podzielili się świetnymi informacjami na temat wydajności gry. Tytuł zadziała na bazowym PS5 w aż 120 klatkach na sekundę. Co ważne, wersja Pro poradzi sobie z grą jeszcze lepiej.

Marvel Rivals w 120 FPS na PS5 – i to bazowym!

Gracze miewają wiele wątpliwości dotyczących wydajności gier na nowych konsolach. I nie ma się co temu dziwić, bo deweloperzy często raczą nas takimi kwiatkami, jak 30 FPS w grach akcji i nie tylko. To coś, co trudno jest zaakceptować. Tym bardziej cieszy, że deweloperzy z NetEase za cel postawili sobie zapewnienie doskonałej wydajności gry Marvel Rivals. Jak przyznają, wersja na PS5 ma działać w 1440p przy stabilnych 60 FPS, a dostępny będzie również tzw. tryb wysokiego klatkażu. Gra pozwoli wówczas na wyświetlanie aż 120 klatek. Brzmi świetnie?

Jeszcze lepiej będzie na PlayStation 5 Pro, które w standardzie zapewni nam 4K i 60 FPS, oraz bez trudu odsłuży wyższą częstotliwość na poziomie 120 klatek. Nie mamy konkretów dotyczących Xboksów, ale raczej nie będzie źle. Możemy liczyć, że Series X również uciągnie 1440p i stabilne 60 ramek obrazu.

Zobacz też: Gry jak za darmo na PS5 i PS4. Oto 22 tytuły do 10 zł z groszami, są hity AAA

Tytuł ogramy już niedługo, bo Marvel Rivals premierę będzie mieć już w tym tygodniu. Gra ukaże się na rynku 6 grudnia, czyli w najbliższy piątek. Tytuł będzie dostępny na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. A skoro mowa o free2play, pogramy za darmo. Opłaty w formie zawartości kosmetycznej będą dostępne dla chętnych i pozostaje mieć nadzieje, że balans zostanie odpowiednio zachowany, aby kupowanie czegokolwiek nie dawało nam przewagi nad innymi graczami.

Źródło: gamingbolt.com