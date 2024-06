PS5 ma ukrytą szalenie użyteczną opcję, o której mało kto wie

Denerwują Was spoilery? Jeśli tak, a macie do tego konsolę PS5, jest pewna ukryta opcja w ustawieniach, która może okazać się zbawieniem.

Sony wyposażyło swojego flagowca w wiele opcji i ustawień, dzięki którym gracze dostosują wszystko tak, jak im to najbardziej odpowiada. Jedna z opcji wydaje się pominięta w świadomości graczy, ale może być jedną z najbardziej użytecznych rzeczy ukrytych w konsoli.

PS5 ma opcję blokowania spoilerów

Przeglądacie sobie PS Store, tam nagle… spoilery. Albo screenshoty, inne materiały reklamowe i tym podobne, które zdradzają coś z dalszych etapów interesujących Was gry. Oczywiście każdy ma inną tolerancję na tego typu sprawy. Mnie na przykład aż tak nie irytują drobne spoilery, ale te “główne” już jak najbardziej. Gdy poznam zakończenie danego filmu/książki/gry to od razu odechciewa mi się już to kończyć. Dlatego też ukryta w PS5 opcja wydaje się błogosławieństwem.

Jest to do tego rzecz, o której wielu graczy może nie wiedzieć. No bo nie ma przecież tego w instrukcji, a konsola nie oferuje szczegółowego opisu wszystkich swoich możliwości. Dlatego też warto poświęcić te kilkadziesiąt sekund, aby po prostu przestawić stosowny “suwak” w opcjach, bo dzięki temu oszczędzicie sobie kłopotów czy niepotrzebnej irytacji później.

PS5 ma wbudowaną opcję automatycznego oznacza stworzonych przez graczy screenshotów z danej gry, ale w ustawieniach systemowych znajdziecie jedną opcję, która upewni Was, że także w PS Store nie natraficie na żadne spoilery. Idzie jednak za tym pewien problem, bo jednak nie każdy twórca gier ma czas, aby oznaczać wszystkie materiały i tagować je jako zdradzające fabułę. Do tego funkcja ta działa jedynie na PS5 (wybaczcie, gracze PS4!), z myślą o grach natywnie stworzonych na ten sprzęt. Jak więc włączyć blokadę spoilerów?

Na początku musicie przejść do Ustawień konsoli,

Wybierz tam opcję “Zapisane dane i ustawienia gry/aplikacji”,

Wystarczy zaznaczyć i aktywować opcję “Ostrzeżenie przed spoilerami”.

Proste? No a jak! Tak naprawdę w kilkadziesiąt sekund możecie zablokować wszystkie materiały, które potencjalnie mogłyby zepsuć Wam wrażenia z rozgrywki czy poznawania nowej przygody.

Źródło: GamingBible