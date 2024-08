Sprzedaż PS5 poszybowała w górę. Wszystko dzięki jednej, szalenie popularnej grze

Xbox chyba może pozazdrościć, bo sprzedaż PS5 poszła w górę w Chinach. Jest to przede wszystkim zasługa szalenie popularnego Black Myth: Wukong.

Spodziewalibyście się, że Black Myth: Wukong okaże się aż takim hitem? Gra już przecież osiągnęła historyczny wynik na Steam, jeśli chodzi o liczbę jednoczesnych graczy w produkcji singleplayer. Ba, nawet jej pre-ordery sprzedawały się wybitnie dobrze. A teraz napędza sprzedaż… PlayStation.

Black Myth: Wukong paliwem dla PS5

Jak na razie debiutanckie dzieło Game Science trafiło wyłącznie na PC i PlayStation 5, zostawiając graczy Xbox w tyle. Tytuł inspirowany chińską mitologią spotkał się z potężnym przyjęciem ze strony graczy. Wiemy, że wersja na sprzęt Microsoftu też powstaje, ale trzeba na nią nieco poczekać. Na razie jednak tytuł powoduje, że to PS5 sprzedaje się jak przysłowiowe świeże bułeczki.

Sytuacja ma miejsce przede wszystkim w Chinach – kraju twórców nowego światowego fenomenu gier akcji. Jak donosi Bloomberg, pojawienie się gry na rynku wywołało nagłe zainteresowanie PS5, do tej pory praktycznie niewidziane. To z kolei spowodowało “niecodzienny szał zakupowy”. Wedle statystyk elektronicznego działu grupy Alibaba, PlayStation 5 jeszcze tydzień przed premierą znalazło się na podium sprzedaży. Sprzęt przez ten tydzień sprzedawał się trzykrotnie lepiej niż w analogicznym okresie rok temu.

Analogicznie królują także wyszukiwania związane z Black Myth: Wukong, co z kolei dowodzi ogromnego wzrostu zainteresowania wokół produkcji. Dodając jedno do drugiego dostajemy oczywisty wniosek – gracze w Chinach kupują konsole, aby móc zagrać w Black Myth. Doprawdy, nie jest to codzienna sytuacja, ale przecież Sony nie może narzekać.

Źródło: Bloomberg