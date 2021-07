Były CEO PlayStation wyjaśnia, dlaczego musimy sporo płacić za gry na PS5

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Były szef PlayStation, Shawn Layden, odniósł się do aktualnych cen gier i ich produkcji. Rosnące cenniki nowych tytułów nie powinny nikogo dziwić.

Jeśli jesteście fanami konsol Sony od dłuższego czasu, z pewnością kojarzycie Shawna Laydena. Były szef PlayStation był związany z firmą od wielu lat i aktualnie jego stanowisko piastuje Jim Ryan.

Mimo to, Layden chętnie wypowiada się na temat rynku gier wideo i nierzadko używa przy tym porównań do sytuacji Sony. Tym razem Shawn odniósł się do cen gier wideo na PS5 i kosztów produkcji nowych tytułów.

Layden słusznie zauważył, że budżety przeznaczane na produkcję gier rosną z każdą generacją sprzętu. Wyższy budżet niesie ze sobą oczywiście wyższe ceny gier na sklepowych półkach. Co więcej, koszty tworzenia największych produkcji będą dalej rosły, wszak generacja PS5 i Xbox Series dopiero się rozpoczęła.

My tylko nakłaniamy ludzi ze świata gamingu, aby wydawali więcej pieniędzy. Z każdą generacją konsol, koszt (produkcji – red. ) gier dwukrotnie wzrasta. Gry na PS4 kosztowały od 100 do 150 milionów dolarów, także gry na PS5, gdy osiągną swój szczyt, będą kosztowały ponad 200 milionów dolarów. Będzie bardzo trudno konkurować w tej przestrzeni więcej niż garstce dużych zawodników. – powiedział Shawn Layden w rozmowie z GamesIndustry

Rzecz jasna nie musi to oznaczać, że gry na PS6 będą kosztowały, powiedzmy, 450 złotych. Owszem, budżety faktycznie są coraz większe. Zwróćmy jednak uwagę, że graczy również przybywa i gaming staje się coraz bardziej popularny. Aż tak drastyczny wzrost cen jest więc mało prawdopodobny. Nawet jeśli nastąpi, ceny nawet tych ekskluzywnych produkcji maleją dość szybko po ich premierach.