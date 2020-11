PS5 – Sony potwierdza terminy dostaw. Historyczny sukces konsoli

Wiemy, kiedy kolejne sztuki PS5 trafią do sklepowych magazynów. Sony twierdzi, że nowa konsola osiągnęła historyczny wynik sprzedaży.

Premiera PlayStation 5 to gigantyczny sukces dla Sony. Konsole błyskawicznie się wyprzedały i aktualnie są właściwie nie do dostania. Skorzystali na tym domorośli biznesmeni sprzedający sprzęt po zawyżonej cenie, ale nie ma w tym nic dziwnego. To standard przy premierze bądź co bądź (na ten moment) limitowanego towaru.

Gracze są jednak ciekawi, kiedy właściwie doczekamy się nowych dostaw piątego PlayStation. Sony odpowiedziało na to szalenie ważne pytanie i przy okazji podzieliło się ciekawą informacją.

Chcemy podziękować graczom na całym świecie za uczynienie premiery PlayStation 5 największą w naszej historii. Zapotrzebowanie na PS5 jest bezprecedensowe, dlatego chcielibyśmy potwierdzić, że przed końcem roku sprzedawcy otrzymają więcej konsol. -PlayStation na Twitterze

Przekaz jest dość jasny, choć pozostawia kilka niedopowiedzeń. O ile potwierdzenie dostaw konsol przed końcem roku jest pokrzepiające, tak nie możemy mieć pewności jak dużo egzemplarzy pojawi się na wirtualnych półkach sklepowych. Na ten moment możemy tylko gdybać.

Pewne jest jednak to, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy problemy z dostępnością PS5 powinny całkowicie zniknąć. Sytuacja powoli ulega normalizacji, dokładnie tak, jak miało to miejsce przy okazji premiery PS4. Producent potrzebuje trochę czasu, aby wyprodukować dodatkowy zapas sprzętu.

