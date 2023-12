Sony gotowe do „ataku” dzięki PlayStation 5. Firma jest pewna swego

Portal Nikkei Asia niedawno rozmawiał z Hideaki Nishino, starszym wiceprezesem odpowiedzialnym za platformę Sony. W trakcie rozmowy padło jedno sformułowanie, które zabrzmiało niemal jak groźba dla konkurencji i nadzieja dla samej korporacji. Nishino jest pewien, że PS5 zdobędzie serca kolejnych graczy, szczególnie w najbliższym sezonie świątecznym.

Redakcja zapytała się wiceprezesa z Sony o to, czemu dopiero teraz firma wydaje PS5 Slim i inne wersje swoich peryferyjnych urządzeń. Nishino twierdzi, że to wszystko przez długi cykl tworzenia gier, które dopiero teraz – w połowie życia PlayStation 5 – mogą w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w konsoli. Dlatego też potrzeba czegoś nieco mocniejszego, a w tym akurat przypadku wersję Slim, która zaoferuje większą pojemność dysku.

Zazwyczaj cykl życia konsol do gier wynosi od siedmiu do ośmiu lat. PS5 został wydany w listopadzie 2020 roku i jest teraz w trzecim roku, co stawia go w połowie tego cyklu. Ponieważ opracowanie gry zajmuje zwykle od trzech do pięciu lat, zaczynamy obserwować wzrost liczby gier, które w pełni wykorzystują funkcje PS5. Zaatakujemy pod koniec roku zarówno zawartością, jak i sprzętem, w tym urządzeniami peryferyjnymi.

– wyjaśnia wiceprezes z Sony