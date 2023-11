Nie tak dawno ogłoszono powstanie PS5 Slim, czyli odświeżonej wersji konsoli, a dziś można ją już zamówić w polskich sklepach. Początkowo urządzenie było dostępne tylko w USA i dopiero po jakimś czasie miało trafić na inne rynki, w tym do Europy i Polski. Jak widać, rodzime sklepy mają już sprzęt i wprowadziły go do swojej oferty. Ile kosztuje PS5 Slim? Sprawdźmy to!