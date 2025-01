PS5 radzi sobie lepiej niż PS5 Pro? Dziwna sytuacja z Kingdom Come: Deliverance 2

Kupić drożej, aby działało gorzej? Nie no, spokojnie – tak źle to nie ma. Najnowsze testy wydajności kolejnej gry Warhorse Studios są jednak dość ciekawe i potencjalnie krzywdzące dla tych, którzy spodziewali się, że dysponując PS5 Pro dostaną najlepszą wydajność i jakość.

Kingdom Come: Deliverance 2 na PS5 Pro jest gorsze?

Kolejny tytuł od czeskiego studia okazuje się gigantyczną grą – tak pod względem złożoności, jak i tego, co oferuje. Wiemy, że na całkowite poznanie tej historii i świata potrzebować będziemy potencjalnie nawet i 100 godzin. Skoro to ambitny i duży projekt, zapewne i trochę wymaga, prawda? Niby tak, bo jednak w wersji na PC GPU RTX 4090 pozwoli Wam na osiągnięcie 60 klatek na sekundę przy jakości 4K i to nawet bez potrzeby włączania DLSS. Jak to wygląda na konsolach?

Dość… ciekawie. A przynajmniej z punktu widzenia tych, którzy wcale nie kwapili się do zakupu PlayStation 5 Pro. YouTuber ElAnalistaDeBits zamieścił nowy film ukazujący wydajnościowe porównanie gry w wersji na PS5, PS5 Pro oraz Xbox Series X. Ogólny konsensus jest prosty – tytuł działa naprawdę dobrze, pozwalając każdemu na swobodną zabawę w 30 fpsach w trybie 1080p. Jeśli jednak szukacie wydajności, to najmocniejsza konsola PlayStation wcale niekoniecznie Wam to ułatwi.

Zarówno PS5 Pro, jak i Xbox Series X zostają w wielu miejscach w tyle względem bazowego modelu PlayStation 5. W większości mówimy o marginalnej różnicy, przewadze rzędu 3 – 5 fpsów. Czasami jednak wydajność na zwyczajnej konsoli Sony podskakuje aż o 8 klatek przewagi. I choć nie są to duże różnice, to nadal wydają się dziwne, bo przecież mocniejsze sprzęty powinny radzić sobie lepiej, prawda?

Kluczową odpowiedzią może okazać się jakość. Kingdom Come: Deliverance 2 działa na sprzęcie Pro w 4K (“podbitym” z 2K), a na w teorii słabszych platformach to 2K “podbite” z 1080p. Sporo to zmienia, ale i tak – czemu mocniejszy sprzęt Japończyków posiadający o wiele lepsze skalowanie i nowsze technologie nie powala na granie w ten tytuł w większej liczbie klatek?

Źródło: tech4gamers