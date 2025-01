Kingdom Come: Deliverance 2 w 4K? Ta karta graficzna podoła zadaniu

Rozdzielczość 4K i stabilne 60 FPS to marzenie wielu graczy — zwłaszcza gdy mowa o natywnej rozdzielczości bez korzystania z upscallingu. W przypadku gry Kingdom Come: Deliverance 2 to możliwe. O ile oczywiście posiadacie mocne GPU jak na przykład RTX 4090. Najnowsze testy potwierdzają, że sztuczki z DLSS nie będą konieczne.

Kingdom Come: Deliverance 2 nawet w 4K i to bez DLSS

Przyznam, że transparentność twórców gry Kingdom Come: Deliverance 2 jest godna podziwu. Nie dość, że zdecydowali się na wcześniejszą premierę gry, to z ogromnym zapasem czasu rozdali przedpremierowe wersje testowe do recenzji. To sprawia, że oczekiwania, ale i wiara w projekt jest jeszcze większa. I całkiem słusznie, bo pierwsze opinie osób grających są naprawdę pozytywne. Dziś jednak nie o samej rozgrywce, a o wydajności. Okazuje się bowiem, że gra zadziała na PC w 4K i 60 klatkach na sekundę bez sztuczek w postaci DLSS.

A tak wysoka rozdzielczość bez upscallingu to naprawdę poważna sprawa, choć jest oczywiście pewien haczyk. Taka wydajność będzie możliwa do osiągnięcia dzięki karcie graficznej RTX 4090. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GameGPU, gra w takim wypadku utrzymuje średnio 70 FPS, okazjonalnie spadając do 58. Jeżeli jesteście ciekawi wydajności na takich ustawieniach na różnych GPU, to poniżej podsumowanie:

Dlaczego to istotne? Bo to wcale nie taka standardowa sytuacja. Dla przykładu, Alan Wake 2 w 4K i 60 FPS jest niemożliwy do osiągnięcia nawet na RTX 5090 – bez upscallingu wynik jest gorszy. To sugeruje, że twórcy drugiej odsłony Kingdom Come: Deliverance zwrócili przynajmniej trochę niezbędnej uwagi na optymalizację swojej gry.

Premiera tytułu już 4 lutego na PC, PS5 i Xbox Series X|S.

