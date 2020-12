PS5 Pro i dwie karty graficzne. Internet reaguje na stary patent

Internet zawrzał od informacji, że PS5 Pro ma posiadać dwie karty graficzne. Gracze sugerują się patentem sprzed prawie dwóch lat.

Premiera nowych konsol nie obyła się bez problemów z dostępnością (przynajmniej w wypadku PlayStation 5) i część zainteresowanych graczy wciąż nie zdobyła nowego sprzętu.

Mimo to, Internet obiegają już informacje o potencjalnych wersjach „Pro” najnowszych konsol. Oczywiście takie modele zadebiutują najwcześniej za trzy lub cztery lata, jednak ciekawość graczy nie zna granic.

W środę, 2 grudnia, na twitterową sekcję „Trending” dostała się fraza „PS5 Pro”. Okazuje się, że pewna zagraniczna redakcja opublikowała artykuł zawierający informację o patencie Sony, który bazuje na wykorzystaniu dwóch kart graficznych w konsoli. Redaktorzy postanowili ubrać informację w klikalny tytuł, a artykuł został podany dalej przez kilka większych kont na Twitterze.

Faktycznie byłaby to ciekawa informacja gdyby nie fakt, że wspomniany patent został złożony na początku 2019 roku, a zatwierdzono go ledwie pół roku temu. Nie jest to więc najnowszy fakt, a Sony w momencie składania dokumentu najpewniej przygotowywało sobie grunt pod ewentualne zmiany w projekcie bazowego PS5 lub ewentualnych iteracji konsoli.

Wniosek jest prosty – nawet jeśli PS5 Pro faktycznie wyposażone będzie w dwie karty graficzne, to nie zobaczymy go zbyt szybko. Internet zareagował na wspomnianą wyżej informację nieco zbyt żywiołowo, co raczej nie powinno nikogo dziwić.

Warto pamiętać o tym, że producenci sprzętu często uzyskują patenty „na zapas” i nie wykorzystują ich w przyszłości.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.