PS5 Pro może być mniejsze od wersji Slim. Nowe informacje o cenie

Nieodżałowany technologiczny YouTuber Moore’s Law is Dead znów poruszył temat PS5 Pro. Konsola może być mniejsza nawet od ostatniej iteracji w postaci Slim.

Wszyscy fani Sony czekają na oficjalną zapowiedź PlayStation 5 w wersji Pro. I choć do tej pory nie dostaliśmy nic, co mogłoby sugerować, że tak się wydarzy, plotek i sugestii było już tyle, iż jest to po prostu pewne.

PS5 Pro będzie smuklejsze?

Nowe wieści od YouTuber’a Moore’s Law is Dead sugerują, że konsola w wersji Pro może reprezentować sobą coś nieoczywistego. Do tej pory raczej przywykliśmy, że w kolejnych ulepszonych iteracjach sprzętu do grania dostajemy nie tylko poprawioną specyfikację, ale również i większy rozmiar. A przynajmniej niekoniecznie mniejszy. Przy okazji edycji Pro Sony chce jednak zmienić ten trend, bo nowe poszlaki sugerują nieco bardziej smukły wygląd.

Wykorzystany w konsoli procesor Zen 2 będzie wykonany w technologii 4 nm. W teorii może zapewnić dodatkowe ulepszenia w stosunku do procesora modelu podstawowego. Wśród nich m.in. mniejsze zużycie energii, mniejszą obudowę i niższe koszty produkcji. To natomiast sugeruje, że sprzęt ten może być mniejsze i “chudszy” od bazowego modelu, a nawet od wersji PS5 Slim.

Plotki dotyczące możliwie niższej ceny nie są jednak niczym poparte. YouTuber twierdzi, że nawet jeżeli jej produkcja będzie nieco tańsza, to nadal Sony może życzyć sobie za konsolę około 500 dolarów (czyli w cenie debiutanckiej poprzednich modeli), “jeśli tylko tego zechce”. Nie nastawiałbym się na to, że firma nie będzie chciała na tym zarobić.

Ponadto wykorzystana “rewolucyjna” technologia skalowania rozdzielczości PSSR jest odrębna od AMD FSR 4. PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) podobno powstaje wyłącznie w Sony, jako ich natywna technologia. Przypomnę również, że sam sprzęt wyjść ma pod koniec 2024 roku. Co ciekawe, niedawno pojawiło się spora krytyka sensu wydania konsoli.

