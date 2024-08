PS5 Pro nawet 100% szybsze od zwykłego modelu? Wszystko przez tę funkcję

Mówi się, że PS5 Pro będzie nawet 100% szybsze od bazowego modelu konsoli. Jak to możliwe, skoro nowy sprzęt ma mieć niewiele mocniejsze podzespoły? Okazuje się, że klucz tkwi w zastosowanej technologii. A ta ma z kolei pozwolić na wyciśnięcie z nadchodzącego urządzenia zdecydowanie więcej, niż było to możliwe do tej pory. Szykuje się naprawdę spora rewolucja w konsolowym graniu, za którą chce odpowiadać Sony.

Moc PS5 Pro nieporównywalna? Ciekawa technologia

Okazuje się, że podczas prób przewidywania mocy i wydajności PS5 Pro wcale nie musimy brać pod uwagę wyłącznie podzespołów. Te będą oczywiście lepsze od podstawowego modelu, ale nie aż tak, jak można by się tego spodziewać. Prawdziwa różnica ma się kryć w tym, co twórcy osiągną przy użyciu wreszcie dostępnych technologii. Temat pojawił się podczas jednego z ostatnich odcinków Broken Silicon na YouTube, gdzie omówiono, w jaki sposób technologia PSSR Upscaling pozwoli wyglądać grom jeszcze lepiej.

PSSR, czyli PlayStation Spectral Super Resolution upscaler zdecydowanie poszerzy możliwości deweloperów. Jako przykład Matthew Cassells, założyciel Alderon Games podał sytuację, w której gra na podstawowym PlayStation 5 działa w 60 klatkach na sekundę. Model Pro pozwoli dodać do tego wszystkiego ray tracing bez spadku wydajności. Co więcej, produkcje często rozmyte lub działające na niższych ustawieniach zostaną mocno poprawione dzięki technologii upscalingu. To wszystko sprawi wrażenie, jakbyśmy mieli do czynienia z zaskakująco potężnym sprzętem.

Dodatkową zaletą PSSR ma być możliwość częstszego oferowania przez twórców trybów graficznych z odświeżaniem 120 Hz. To pozwoli na niezwykle płynną rozgrywkę, która na podstawowym modelu jest dostępna w nielicznych produkcjach. To nie wszystko, bo poprawie ulegnie też sama grafika. O ile podstawowy model konsoli z reguły odpala gry na “średnich” ustawieniach, to metody upscalingu na PS5 Pro pozwolą przełączyć je na “ultra” lub też “epickie”.

