Sony niech otwiera szampana. Sprzedaż PS5 Pro zaczęła się świetnie

Choć gracze nie odpuszczali i od samego początku w powietrzu gęsto wisiały kontrowersje, sprzedaż PS5 Pro jest na razie zadowalająca – twierdzi Gematsu.

PS5 Pro sprzedaje się świetnie

Odkąd tylko Sony oficjalnie ogłosiło swój najnowszy sprzęt dla graczy i ujawniło jego cenę, wiadome stało się, że przeszkodą w ewentualnym zdobyciu klientów może być właśnie cena. Konsola wyceniona na 3,5 tys. złotych jest w niektórych grajach nieproporcjonalnie droższa, ale przecież nawet i u nas kosztuje swoje. Do tego nie oferuje w zestawie nawet czytnika płyt ani głupiutkiej podstawki. Wszystko to trzeba dokupować osobno.

Czy to jednak powstrzymało graczy? No właśnie nie. Ci, a przynajmniej tak wynika z najnowszych danych, bardzo chętnie inwestują swoje pieniądze w usprawnienie od PlayStation w połowie generacji. Według danych Famitsu dotyczących tygodniowej sprzedaży w okresie od 4 do 10 listopada 2024 r., w tygodniu premiery PS5 Pro sprzedano w samej tylko Japonii 78 086 sztuk.

Tym samym platforma podbiła rankingi sprzedażowe, prześcigając w Kraju Kwitnącej Wiśni choćby Nintendo Switcha OLED czy wersję Lite. Warto przy tym zaznaczyć, że liczba do tej pory sprzedanych sztuk wydaje się jeszcze większa, niż powinna, bo w Japonii konsola PS5 Pro kosztuje więcej niż choćby na innym kluczowym rynku, czyli w USA. Skoro więc Japończyków to nie zraziło, może to odzwierciedlać sukces także i w Stanach Zjednoczonych.

No i PlayStation 5 w wersji Pro w analogicznym okresie udało się sprzedaż w około 10 tys. sztuk więcej niż PS4 Pro lata wcześniej. To też spory wyznacznik sukcesu. A w niektórych krajach konsolę już teraz da się złowić w promocji.

