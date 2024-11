Nawet 150% więcej graczy. Sony nie może narzekać na “efekt PS5 Pro”

Wiadomo, że gry first-party od, tak naprawdę, każdego dewelopera zawsze przyciągają tłumy (no dobra, może pomijając Concord). Mimo wszystko taka popularność nie utrzymuje się w nieskończoność i nawet największe bestsellery sprzedaży w końcu tracą wysokie pozycje na listach najchętniej ogrywanych gier. Jak więc przekonać odbiorców do powrotu?

Efekt PS5 Pro

To bardzo proste, a przynajmniej tak sugerują najnowsze dane od serwisu True Trophies. Wygląda na to, że premiera i całkiem niezła popularność nowej konsoli PS5 Pro przekłada się bezpośrednio na zainteresowanie graczy starszymi tytułami. Można to w pewien sposób nazwać “efektem PlayStation 5 Pro”, bo wydane przed laty produkcje first-party od Sony cieszą się znakomitym zainteresowaniem. I to głównie dlatego, że dostały aktualizacje do ulepszenia w połowie generacji. Xboksowi teraz pewnie łyso, skoro firma niedawno kwestionowała sens wydawania takiego sprzętu.

Aż 9 gier od studiów PlayStation zyskało spory przyrost graczy po wydaniu konsoli w wersji Pro oraz otrzymaniu aktualizacji “Pro Enhanced”. Średnio gry te mogą cieszyć się wzmożonym zainteresowaniem o około 30,2%. Najbardziej popularną grą w tygodniu premiery konsoli okazał się Spider-Man 2 (przyrost 23,3%) graczy. To jednak Ratchet & Clank: Rift Apart zyskało aż 152,9% większe grono odbiorców po wydaniu aktualizacji.

W swoim czasie więcej gier otrzyma stosowne ulepszenia.

