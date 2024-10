Gracze PS5 Pro będą mieli w co grać na premierę. Kolejne tytuły z ulepszeniami

Na premierę będzie w co grać, a przynajmniej jeśli chodzi o możliwość przetestowania zmian i ulepszeń względem bazowego modelu PlayStation 5. Co do tego nie ma wątpliwości, choć szkoda, że na razie nie zapowiada się na to, abyśmy doczekali się innych, większych premier.

PS5 Pro z nowymi, ulepszonymi grami

Wiemy, że doczekamy się poprawionych i unowocześnionych wersji takich hitów jak Gran Turismo 7, Ratcher & Clank: Rift Apart czy Alan Wake 2 oraz Star Wars Outlaws. Generalnie już ponad 50 tytułów otrzyma zmiany z myślą o PS5 Pro. Chodzi tu oczywiście o poprawne wykorzystanie wyższej mocy konsoli. Możemy więc spodziewać się większej liczby klatek na sekundę czy lepszej grafiki.

Teraz dostaliśmy jeszcze kilka kolejnych tytułów do listy “Pro Enhanced”, choć niestety nie możemy mówić o wielkich hitach. No dobra, może prócz jednej, bo z nowych potwierdzonych gier wyróżnia się przede wszystkim Apex Legends, szalenie popularne battle royale od EA. Prócz tego lista przedstawia się następująco:

Apex Legends

Outbreak: Shades of Horror Chromatic Split

Unreal Kingdoms

The Midnight Town Stories: Adam’s Diary

3 More game with PS5 Pro enhanced label.



🔹Outbreak: Shades of Horror Chromatic Split

🔹 Unreal Kingdoms

🔹 The Midnight Town Stories: Adam’s Diary pic.twitter.com/4dRsPHMDNB — Tidux (@Tidux) October 2, 2024

Nie kojarzycie? Nie dziwota, to faktycznie mniejsze tytuły, ale cieszy, że nawet indie deweloperzy chcą usprawniać gry z myślą o PlayStation 5 Pro. W końcu być może w ten sposób znajdą większą liczbę odbiorców?

Na razie niestety nie znamy szczegółów, także nadal nie wiemy, czego tak naprawdę powinniśmy się spodziewać. W stosunku do bazowego PlayStation 5, PS5 Pro zaoferuje poprawioną jednostkę graficzną wraz ze wsparciem PSSR – nowej technologii od Sony, będącej niejako odpowiedzią na DLSS od NVIDIA. W ten sposób mamy rzekomo nie martwić się wyborem między jakością a wydajnością, bo każda gra ma być piękna i płynna naraz.

