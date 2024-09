PS 5 Pro – najbardziej wyczekiwana premiera 2024

Playstation 5 Pro – nowa technologia gry

PS5 Pro – zgodnie ze słowami producenta – ma dać możliwość grania w 8K. Przy czym z pewnością będzie można liczyć na płynność w 4K. Szczególnie jeżeli chodzi o gry, które są jeszcze bardziej wymagające pod względem graficznym. Dostępna pojemność dysku ssd wynosi 2TB. Dla porównania – zwykła PS5 ma jedynie 825 GB pamięci. Jest to ważne, ponieważ dzięki temu będzie można zapisać w pamięci większą ilość ulubionych gier. Do dyspozycji będzie także 60 jednostek CU w układzie graficznym. Wpłynie to na wykorzystanie trybu ray tracing, który będzie 4 razy wydajniejszy. W ten sposób będzie można cieszyć się najbardziej imponującymi efektami wizualnymi podczas rozgrywki.

Możliwości konsoli Playstation 5 Pro

Konsola Playstation 5 Pro to także AI. W ten sposób możliwe jest wykorzystanie skalowanie obrazu do wyższej rozdzielczości. Najnowsza konsola Sony Playstation oferuje lepszą wizualizację – nawet w przypadku natywnych gier. Oprócz tego, że będzie można cieszyć się doskonałą wyrazistością obrazu, to także szybsza pamięć RAM. Jej pojemność co prawda się nie zwiększy (wynosi ona 16 GB), ale za to dostępne jest więcej pamięci systemowej. W przypadku PS5 Pro wynosi ona 13,7 Gb. Zwykłe PS 5 daje jedynie 12,5 GB.

Do dyspozycji będą także kompatybilne gry, z jakich można było korzystać w przypadku PS5.

Wydajna konsola Sony Playstation 5 Pro

Konsola stworzona za pomocą sztucznej inteligencji, pozwalająca korzystać z funkcji śledzenia promieni i rozdzielczości rozszerzonej, to także zmiany w wyglądzie. PS5 Pro to nieco większa obudowa. Taka zmiana spowodowana była tym, że w środku konieczne było zastosowanie większej ilości elementów chłodzenia. Są one ważne dla zapewnienia wydajności całego urządzenia. Należy mieć jednak świadomość, że do konsoli należy dokupić napęd Blu-ray oraz dodatkowy kontroler bezprzewodowy, jeżeli w grze ma wziąć udział większa ilość osób. Do dyspozycji są również słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem, które pomogą porozumieć się z innymi graczami na odległość.

PS 5 Pro pozwala na to, aby ulubione gry zobaczyć w zupełnie innym świetle. Nie brakuje osób, które pomimo wysokiej ceny (ma ona kosztować ok. 3499 zł) już teraz wyrażają chęć zakupu tego nowoczesnego urządzenia.



Źródło: Materiał powstał we współpracy z RTV Euro AGD