Gran Turismo 7 otrzymało specjalną łatkę na konsole PS5 Pro. Jak przyznają eksperci z Digital Foundry, nowa aktualizacja jest jedną z najlepszych, jakie twórcy gier stworzyli z okazji nowego ulepszonego sprzętu Sony i jego możliwości. Co ważne, wykorzystanie PSSR pokazuje pełnię możliwości tej technologii.

PS5 Pro i Gran Turismo 7 to najlepsze połączenie

Eksperci z Digital Foundry po raz kolejny wzięli na warsztat grę z PS5 Pro, która otrzymała specjalną poprawkę na nowy sprzęt Sony. Tym razem padło na Gran Turismo 7, czyli flagową ścigałkę z japońskiej konsoli. Jak wyszło? Okazuje się, że deweloperzy stanęli na wysokości zadania, bo mamy do czynienia z chyba najlepszą aktualizacją do modelu Pro konsoli. Gra obsługuje skalowanie PSSR i jest w stanie być uruchomiona w rozdzielczości 8K.

Co ciekawe, użytkownicy są ograniczeni do korzystania z upscalera PSSR tylko wtedy, gdy chcą doświadczyć ray tracingu w widoku kokpitu, najprawdopodobniej ze względu na jego wymagania. W każdym innym scenariuszu użytkownicy mogą użyć PSSR lub oryginalnej opcji TAA z ray tracingiem lub bez niego.

Warto zauważyć, obraz jest rekonstruowany do rozdzielczości 4K z rozdzielczości, które mogą sięgać nawet 1080p, co daje dobry wynik, ale nie najlepszy z możliwych, ponieważ na przykład cienkie obiekty wykazują dodatkowe migotanie i szum, co może rozpraszać. W niektórych scenariuszach jakość obrazu znacznie spada z powodu artefaktów wizualnych, takich jak tylne światła z włączonym śledzeniem promieni renderowane w hałaśliwym bałaganie. TAA nie wykazuje żadnego z tych problemów, zapewniając ogólnie nieco lepszą jakość obrazu.

W przypadku 8K rekonstrukcja następuje z 4K. Opinia DF jest bardzo pozytywna. Gra prezentuje się świetnie i działa równie dobrze. Warto pobrać!

