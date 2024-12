PS5 Pro gorsze od Xbox Series X? W tej grze różnica rzuca się w oczy

Czy możemy stwierdzić, że PS5 Pro to najmocniejsza konsola na rynku? Tak, choć nie jest aż tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Najnowsze porównanie gry Space Marine 2 pokazuje, że w przypadku tej gry lepiej radzi sobie Xbox Series X — bez wersji Pro i żadnych dodatkowych modyfikacji. Ups…

PS5 Pro nie takie mocne – Xbox lepszy?

Wprowadzenie na rynek konsoli z dopiskiem Pro było czymś pewnym. Jednak PS5 Pro nie zdobyło aż takiego uznania graczy, spośród których wielu krytykowało konsolę za wysoką cenę i brak napędu. Nie da się jednak odmówić urządzeniu mocy. Konsola jest w stanie wyświetlać niektóre gry w rozdzielczości 8K i zasadniczo oferuje wyższą wydajność niż model bazowy z 2020 roku. Czy jednak jest aż tak dobrze? Niekoniecznie, a przynajmniej nie w każdym przypadku. Okazuje się bowiem, że niekiedy nawet zwykły Xbox Series X jest w stanie poradzić sobie lepiej.

W sieci pojawiło się porównanie działania gry Warhammer 40000: Space Marine 2 na różnych platformach — m.in. Xbox Series X i PlayStation 5 Pro. Oczywistym jest, że na nowym PS5 gra prezentuje się lepiej. Grafika jest skalowana z wyższej rozdzielczości i poziom szczegółów znacznie zyskuje. Pojawia się jednak pewien problem. Chodzi o stabilność wyświetlanej liczby klatek. Xbox wygrywa i nie ma tu żadnych wątpliwości.

Zobacz też: Sony z wielką prezentacją na CES 2025. Fani PlayStation czekają na Ghost of Yotei

Eksperci zauważają, że nowe PS5 korzysta z praktycznie tego samego procesora, co bazowa konsola. Xbox może pochwalić się lepszym CPU, dzięki czemu jest w stanie łatwiej zachować stabilne 30 lub 60 FPS — zależnie od trybu. W przypadku PS5 Pro pojawiają się spadki, niekiedy nawet do 50 klatek (przy trybie wydajności). To dużo i zaskakuje fakt, że teoretycznie najmocniejsza konsola na rynku posiada tak wąskie gardło w postaci procesora.

Źródło: YouTube