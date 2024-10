Jedna z najpiękniejszych gier tej generacji ulepszona do PS5 Pro. Zobaczcie porównanie

Alan Wake 2 to wizualny majstersztyk ( zresztą, nie tylko wizualny ), który ma prezentować się jeszcze piękniej na PS5 Pro. Gra otrzyma stosowne ulepszenia.

PS5 Pro z jeszcze ładniejszym Alanem

Alan Wake 2, czyli jedna z najlepszych gier ubiegłego roku, niebawem otrzyma kolejny zastrzyk nowości. Już dziś debiutuje wielce oczekiwane fabularne rozszerzenie The Lake House oraz aktualizacja z okazji rocznicy. Ci, którzy posiadają komputery z wyższej półki, i tak mogą cieszyć się grą w najlepszym możliwym wydaniu. Z kolei posiadacze konsol faktycznie dostali graficzną rewolucję, ale niekoniecznie aż tak widoczną, jak właśnie na PeCetach.

Wszystko zmienia się za sprawą kolejnej aktualizacji, która trafi do gry. Ta ma przygotować ją na debiut PS5 Pro. Remedy Entertainment wyjawiło wszystkie najważniejsze informacje związane z natywną wersją gry dla PlayStation 5 Pro. Możemy też sami zobaczyć, jak zmiany prezentują się w praktyce. Cieszy mnie, że są widoczne i nie trzeba przybliżać nosa do monitora, aby dostrzec do dodatkowe źdźbło trawy…

Przede wszystkim gracze otrzymają dwa, ulepszone tryby graficzne. Tryb wydajności ma tym razem natywnie działać w rozdzielczości 1536 × 864 podbitej przy wykorzystaniu PSSR do 4K (jedynie 1440p dla bazowego PS5)! To wszystko z zachowaniem stabilnych 60 klatek na sekundę. Do tego ulepszone efekty graficzne, jak choćby mgła, cienie czy światła.

Dla przeciwwagi ulepszenia dotkną również tryb jakości. Dzięki PSSR gracze odpalą ten tytuł w 2176 × 1224 z upscalingiem do 4K. Do tego 30 klatek na sekundę, ale wraz z ulepszonymi efektami RTX w stylu ray-tracing i odbiciami. Poniżej zobaczycie wspomniane wideo z porównania.

Lista gier ulepszonych na PS5 Pro

Do tej pory dostaliśmy potwierdzenie już ponad 50 gier, które od premiery nowego wydania platformy będą w pełni wspierane dzięki oficjalnemu znaczkowi “PS5 Pro Enhanced”. Oto lista wszystkich potwierdzonych gier, które zostaną zoptymalizowane do PlayStation 5 Pro.

