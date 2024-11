Gry z PS3 uruchomimy na PS5? Sony ma pracować nad wsteczną kompatybilnością

Wsteczna kompatybilność, czyli gry z PS3 na PS5? To możliwe

Jak podaje Shpeshal_Nick z Xbox Era, Sony ma pracować nad wsteczną kompatybilnością gier z PS3 na PS5. Całkiem możliwe, że w niedalekiej przyszłości obecna generacja sprzętu japońskiej firmy będzie w stanie oferować uruchamianie gier z trzeciego PlayStation. Czekamy na to od dawna – to jedyna konsola Sony, która nie ma swoich natywnych gier na PlayStation 5.

Nie jest to pierwszy raz, gdy taki temat się pojawia. Nie wiadomo, czy akurat tym razem zakończy się to “sukcesem”, ale coraz więcej osób z branży i insiderów potwierdza, że takie plotki i doniesienia do nich docierają. Pod znakiem zapytania pozostaje to, czy gry będą posiadały jakieś ulepszenia graficzne (np. pod względem rozdzielczości), oraz czy będzie się dało uruchomić je z fizycznych nośników.

Dlaczego jeszcze nie wprowadzono wstecznej kompatybilności? Na pewno problemem była i pozostaje architektura PlayStation 3. To właśnie jej złożoność była zarówno siłą, jak i słabością PS3. Z jednej strony, niezwykły procesor Cell, będący sercem konsoli, pozwalał na osiągnięcie niespotykanej wcześniej wydajności w niektórych zastosowaniach. Z drugiej strony, jego skomplikowana budowa utrudniała tworzenie gier i optymalizację oprogramowania.

Doskonale pamiętamy narzekania niektórych twórców na to, że konkurencyjny Xbox 360 jest po prostu łatwiejszy w obsłudze. Ba, niektóre gry domyślnie działały i wyglądały lepiej właśnie na Xboksach. Wielu deweloperów nie potrafiło wykorzystać pełnej mocy oferowanej przez sprzęt Sony.

