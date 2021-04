PS5 w niskiej cenie i łatwo dostępne? Zapomnij o tym na długi czas

Dostępność PS5 jest kiepska i wygląda na to, że nie ma co liczyć na szybką poprawę. Sony znów odnosi się do ilości konsol na rynku i ewentualnego zwiększenia dostaw.

Nowa konsola Sony to wielki hit i sukces sprzedażowy. Wyniki mówią same za siebie i PlayStation 5 zaliczyło bardzo udany start pod względem zainteresowania graczy.

Nie można jednak tego samego powiedzieć o dostępności sprzętu. O ile w Polsce problem jest mniej zauważalny, za granicą konsole są bardzo trudne do kupienia. Wynika to z braku niektórych części i gigantycznej ilości chętnych na zakup PS5. Dodatkowo w naszym kraju aby kupić konsolę musimy liczyć się z dopłacaniem za często drogie dodatki w postaci gier i akcesoriów.

Sony przeprowadziło niedawno konferencję podsumowującą zeszły rok podatkowy. Naturalnie nie zabrakło na niej wątku dostępności nowego PlayStation. CFO producenta wypowiedział się na temat ewentualnego zwiększenia dostaw sprzętu w bieżącym roku podatkowym. Niestety, o poprawie sytuacji możemy co najwyżej pomarzyć.

Celujemy w większy wolumin sprzedaży, niż PS4 (rok po premierze – red. ). Ale czy uda nam się zwiększyć dostawy? Nie, to mało prawdopodobne. Niedobór półprzewodników to jeden czynnik, ale są też inne, które wpłyną na wydajność produkcji. Tak więc, obecnie chcielibyśmy przebić sprzedaż z ubiegłego roku na poziomie 14.8 milionów konsol, czyli wyniku PS4. – powiedział Hiroki Totoki, CFO Sony

Koniec roku podatkowego przypada na marzec, więc to właśnie do początku 2022 roku najpewniej nie zobaczymy większej ilości PlayStation 5 na sklepowych półkach. Można się było tego spodziewać, ale szkoda, że Sony nie uda się zagwarantować większych dostaw. Dostępność PS5 na ten moment pozostanie kiepska, a chętnym graczom póki co pozostaje dopłacić za drogi zestaw lub wstrzymać się z zakupem.

