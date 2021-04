Sony ma powody do świętowania. PS5 z zawrotnym wynikiem

Sony pochwaliło się wynikami finansowymi w temacie konsol PlayStation. Z raportu wynika, że japoński gigant ma powody do picia szampana. Firma odnotowała same rekordy względem lat ubiegłych, a PS5 praktycznie podwoiło ilość sprzedanych sztuk.

Według opublikowanego przez Sony raportu finansowego za rok ubiegły konsola do końca grudnia sprzedała się w 4,5 miliona sztuk. Przez kolejne 3 miesiące wynik prawie urósł dwukrotnie, osiągając zawrotne 7,8 miliona. Są to bardzo podobne dane w porównaniu do sprzedaży PS4 w pierwszych miesiącach od premiery. Wtedy sprzęt sprzedał się w łącznie 7,6 miliona sztuk. Jak widać, firma nie ma powodów do zmartwień, a wręcz przeciwnie.

Przypomnijmy, że w tym miesiącu PS5 stało się najlepiej sprzedającą się konsolą w USA. Mimo narzekań na słabą dostępność konsoli w okresie popremierowym, dzisiaj o zakup sprzętu jest zdecydowanie łatwiej. Niestety, wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie znowu ilość dostaw sprzętu ma zmaleć. Powodem jest deficyt podzespołów na rynku, który będzie się jeszcze długo utrzymywał, o czym informował Jim Ryan podczas rozmowy z Nikkei.

Warto zwrócić uwagę również na inne statystyki, którymi chwali się właściciel marki PlayStation. Obecnie liczba abonentów PS Plus wynosi 47,6 miliona, co oznacza wzrost o 14,7% względem 2020 roku. Czwarty kwartał ubiegłego roku przyniósł zysk w wysokości aż 3,14 miliarda dolarów, co jest kolejnym rekordem.

