Najnowszy raport dotyczący sprzedaży konsol rozwiewa wszelkie wątpliwości. Poprzedni rok w pełni należał do PS5, które było najlepiej sprzedającym się sprzętem do grania w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co ciekawe, Xbox Series X|S, czyli dwa urządzenia z obecnej generacji przegrały wyścig sprzedażowy z leciwym już Nintendo Switch 2.

PS5 na szczycie – najlepsza sprzedaż na świecie

Pojawiają się dane sprzedażowe konsol do gier z grudnia 2024 roku. Ostatni miesiąc poprzedniego roku był na swój sposób przełomowy, choć głównie dla Sony. Okazało się bowiem, że PS5 przekroczyło próg 70 milionów sprzedanych egzemplarzy, co przy okazji potwierdziło, że jest to obecnie najpopularniejsza konsola na świecie. Choć nadal daleko jej do poziomu osiągniętego przez PS4 (ponad 100 milionów), to jest na dobrej drodze, aby w końcu tę barierę przekroczyć.

W samym tylko grudniu rozeszło się prawie 3,5 miliona egzemplarzy piątego PlayStation. Jak takie wyniki prezentują się na tle konkurencji? Jest naprawdę nieźle. Tak naprawdę jako taką rękawicę Sony rzuciło Nintendo, które nadal nie może narzekać na sprzedaż Switcha. Hybrydowa konsola rozeszła się w 2,7 miliona sztuk. A gdzie w tym wszystkim jest Microsoft? Cóż, w tyle stawki — rodzina Zielonych sprzedała niespełna milion Xboksów Series X|S.

W tym roku na rynku pojawi się coś nowego – i nie chodzi tu o wersję Pro Xboksa, bo tej się raczej nie doczekamy. Mam tu na myśli oczywiście Nintendo Switch 2, które budzi emocje już od wielu miesięcy. Wreszcie mamy pewność, że konsola się ukaże i pozostaje czekać na to, co przygotował nam japoński gigant.

Źródło: vgchartz.com