PS5 może otrzymać hit z Xboksa. Miliony graczy na to czekają

Chociaż na PS5 pojawiło się już kilka tytułów z portfolio Xboksa, to nadal posiadacze japońskiej konsoli czekają na pewne debiuty. Jedną z oczekiwanych gier jest jeden z szalenie popularnych hitów początku tego roku. Wiele wskazuje na to, że już niedługo pojawi się Palworld na PlayStation 5. Wszystko za sprawą gamingowych targów.

Palworld na PS5? Popularna gra zmierza na konsole Sony

Już niedługo, bo jeszcze pod koniec września odbędą się growe targi Tokyo Games Show. Jak zauważa serwis Gematsu, na imprezie może pojawić się kilka ciekawych nowości, z których jedna ma dotyczyć gry Palworld. Ta pojawiła się na rynku na początku roku i z miejsca zyskała gigantyczną popularność. Odbyło się to jednak wyłącznie na PC i konsolach Xbox. A co z PlayStation? Posiadacze konsol Sony nie mieli jeszcze okazji do zapoznania się z tym tytułem.

To wkrótce może się zmienić, ponieważ rzekomo gra w wersji na PS5 pojawiła się na targowej rozpisce. Nie wiadomo, czy był to błąd, czy celowe działanie – ale temat z pewnością rozbudził wyobraźnię części graczy.

O planach udostępnienia gry na nowych platformach mówiło się już od jakiegoś czasu. Debiut gry na PlayStation 5 wydaje się być naturalnym krokiem w rozwoju produkcji. A takie zdobywanie rynku jak najbardziej się opłaca, czego przykładem jest choćby Sea of Thieves. Tokyo Games Show odbędzie się już w dniach 26-29 września.

