Gigant się wkurzył! Nintendo pozywa twórców Palworld

Po premierze Palworld oczy graczy były skierowane nie tylko na samą grę od PocketPair, ale również na Nintendo. Wiele elementów łudząco podobnych do gier z serii Pokemon sugerowało, że japońska firma może zechcieć wkroczyć na drogę prawną, oskarżając twórców o plagiat czy kradzież własności intelektualnej. I tak się właśnie stało.

Twórcy Palworld pozwani przez Nintendo

Nintendo oficjalnie ogłosiło, że złożyło pozew o naruszenie patentu przez PocketPair w ich grze Palworld. Droga sądowa rozpoczęta przez japońską firmę we współpracy z The Pokemon Company ma na celu ukazanie sprzeciwu przeciwko naruszeniom twórców gry, a także uzyskanie odszkodowania w wyniku poniesionych przez Japończyków strat.

Sam fakt złożenia pozwu przez Nintendo nie zaskakuje. Dziwi natomiast, że stało się to tak późno, bo dopiero 18 września 2024 roku, podczas gdy popularna gra jest na rynku od początku roku, na PC i konsole Xbox. Zresztą, nie tak dawno informowaliśmy was o możliwym pojawieniu się portu na PlayStation 5.

Nintendo będzie nadal podejmować niezbędne działania przeciwko wszelkim naruszeniom praw własności intelektualnej, w tym samej marki Nintendo, w celu ochrony własności intelektualnej, którą ciężko pracowało na przestrzeni lat. Nintendo

Japończycy mają wiele argumentów na poparcie pozwu, choćby podobieństwo postaci w grze Palworld do Pokemonów i nie tylko. Jaka przyszłość czeka dzieło od PocketPair? Zdaniem niektórych analityków, w przypadku wygrania sprawy przez Nintendo, gra może zostać usunięta, a jej serwery zamknięte. Na razie pozostaje nam obserwować rozwój sprawy i to, w jakim kierunku pójdzie sądowa batalia. Ale japońska firma to potężny gracz, który łatwo się nie podda.

Źródło: wccftech.com