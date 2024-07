Palworld ma się coraz gorzej. Beznadziejny wynik gry

Pamiętacie początek roku? Po premierze Palworld świat oszalał. Oto na rynku pojawił się “Pokemon killer”, czyli gra, która miała wywrócić do góry nogami obecny od dawna porządek na rynku. Produkcja pozwalała nam wchodzić w posiadanie charakterystycznych stworków, tworzyć własną armię, a nawet obozy pracy dla tych kreatur, które nie przydałyby się nam w inny sposób. To znaczy, nadal pozwala, choć obecnie coraz mniej graczy jest taką rozgrywką w ogóle zainteresowanych.

Choć w szczytowym momencie produkcja potrafiła przyciągać nawet 2 miliony graczy jednocześnie (tylko na Steam), dziś jest już cieniem swojej niedawnej popularności. Rzut oka na statystyki na SteamDB nie pozostawia wątpliwości — tytuł szoruje po dnie. No dobra, dla wielu produkcji taki wynik to wciąż sufit, jednak w tym wypadku mowa o upadku z wysokiego konia:

Około 47 tysięcy graczy w jednym momencie to ogromny spadek wobec milionów z początku roku. Wiele wskazuje na to, że gra zmierza do stabilizacji, choć niewykluczone, że niedługo spadnie jeszcze niżej. Tak czy inaczej, nie ma już mowy o ogromnej popularności i niewiele można w tej sytuacji zrobić. O ile twórcy starają się i wypuszczają nowe aktualizacje, to gracze zdają się nie poświęcać tej produkcji większej uwagi.

