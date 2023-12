PS5 jest lepsze od PC pod tym jednym względem – zachwala wiceprezes Sony

Dziś może i wojny konsolowe wydają się mniej „popularne” jak lata temu, ale nadal w necie wzięcie mają gorące dyskusje o tym, „kto jest lepszy”. Zazwyczaj spierają się ze sobą posiadacze PS5 i Xbox Series, z #PCMasterRace gdzieś z boku. Piszę to trochę przekąsem, bo jednak takie kłótnie sensu nie mają absolutnie. Co nie znaczy, że czasami w sprawie – chąc nie chąc – głos zabierze ktoś ważny.

Tym razem padło na wiceprezesa SIE Hideaki Nishino w rozmowie z serwisem Nikkei Asia. W tym samym wywiadzie stwierdził także, że firma jest gotowa do „ataku” na sezon świąteczny. Są więc pewni swego i przekonani, że PS5 stanie się sprzedażowym hitem także w tym roku. Tak najpewniej będzie, bo jednak trend popularności obecnej generacji nadal się utrzymuje.

PS5 ma przewagę nad PC?

Wracając jednak do tematu – Nishino wyjawił także inną, poboczną ciekawostkę. Redaktor zapytał go o coraz ważniejsze znaczenie rynku PC i gier mobilnych w formacie globalnym. Wiceprezes korporacji faktycznie dostrzega ten trend, lecz uważa, że to jednak PS5 (i konsole w ogóle) mają przewagę, szczególnie pod jednym względem.

Jeśli chcesz grać w gry komputerowe z tą samą wydajnością procesora graficznego itd. co na PS5, musisz wydać pieniądze i czas na zbudowanie własnego komputera. Może to być satysfakcjonujące, ale dedykowana konsola pozwala każdemu graczowi cieszyć się grami na tym samym poziomie technicznym od razu po wyjęciu z pudełka. – wyjaśnił wiceprezes Sony

I ma w tym trochę racji, bo faktycznie PeCety swoje kosztują, a w ostatnich latach tylko drożeją. Aby cieszyć się porównywalną jakością, trzeba zazwyczaj zapłacić więcej niż za gotową już konsolę. PlayStation się po prostu kupuje i już – można grać!

Problem w tym, że porównanie wydajności graficznej PC z konsolami to dziś kwestia, która rozwiązuje się sama. PC oferują zdecydowanie większą wizualną przewagę i to nie tylko pod kątem samej oprawy. To także użyte technologie pozwalają na wykrzesanie z gier prawdziwych „wodotrysków”. Tytuły takie jak Cyberpunk 2077 czy Alan Wake 2 oferują funkcje RTX na PC, o których posiadaczom PS5 się nawet nie śniło.