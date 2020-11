PS5 jednak bez wsparcia 1440p? Wiele na to wskazuje

Okazuje się, że PS5 wcale nie musi wspierać rozdzielczości 1440p. Jeden z włoskich portali otrzymał oficjalne potwierdzenie tej informacji od Sony.

Monitor z rozdzielczością 1440p to ciekawa opcja dla osób, które nie odczuwają jeszcze potrzeby inwestowania w ekran z 4K, ale chciałyby delikatnie poprawić swoje wrażenia wizualne z rozgrywki.

Jakiś czas temu Internet obiegła wieść, że PlayStation 5 może wspierać 1440p. Gracze nie kryli ekscytacji i wielu z nich zapewne zaczęło już planować zakup nowego monitora pod nowiutką konsolę. Niestety, najprawdopodobniej będą musieli obejść się smakiem.

Włoski oddział IGN otrzymał oficjalną informację od Sony, która rozczaruje wielu fanów marki. PS5 jednak nie obsłuży natywnej rozdzielczości 1440p. Oznacza to, że na nowej konsoli Japończyków pogramy jedynie w FullHD lub 4K.

Szkoda, bo obsługa nieco niestandardowej rozdzielczości to zawsze dodatkowy atut i z pewnością ucieszyłoby to wielu graczy. Ja sam planowałem w najbliższym czasie zakupić monitor 1440p z zamiarem podłączenia do niego swojego PC i przyszłej konsoli, ale chyba będę musiał poważnie zweryfikować swoje zamiary.

Dodatkowo warto skupić się na tym, skąd mogła wynikać decyzja producenta. Możliwe, że jest to kwestia tego, że Sony nie ma w swoim asortymencie monitorów 1440p, ale produkuje telewizory 4K, które zresztą są zalecanymi ekranami do PS5.

Innym czynnikiem z pewnością jest fakt, że posiadacze ekranów z 1440p stanowią malutki procent potencjalnych posiadaczy PlayStation 5. Dodanie wsparcia dla takich wyświetlaczy może być po prostu grą niewartą świeczki.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.