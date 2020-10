Wiele wskazuje na to, że PS5 otrzyma wsparcie dla rozdzielczości 1440p. Znany producent monitorów zdradza nowe informacje o konsoli.

Nowe konsole obracają się wokół dwóch wariantów rozdzielczości – 4K i 1080p. Mało kto zastanawia się, jak będzie ze wsparciem niestandardowych ekranów. Część graczy konsolowych gra też przy okazji na PC, a monitory bywają bardzo zróżnicowane.

Na stronie producenta monitorów – Benq – pojawił się bardzo ciekawy wpis, który zdradza nowe informacje o PS5.

Choć w przypadku tegorocznych, nowych konsol i kart graficznych dużo mówi się o odświeżaniu 120 Hz, bądźmy realistami. Większość z powyższych nie obsłuży tego odświeżania przy 4K, tylko 1080p i 1440p. Zanim 120 FPS i 4K stanie się standardem w grach, doczekamy się już kolejnej generacji. Podejrzewamy, że PS5 (a co za tym idzie – większość tytułów na PC) będzie dostarczać stabilne 4K przy 60 Hz przez następne kilka lat. Jeśli interesują Cię wysokie wartości FPS, możesz rozważyć kupno monitora QHD, ponieważ PS5 będzie obsługiwać 1440p przy większym prawdopodobieństwie wykorzystania 120 Hz przy tej rozdzielczości.

Choć nie jest to oficjalna informacja od Sony, to tak duży producent jak Benq zapewne jest już w posiadaniu informacji o technologii konsoli. Jeśli wieść znajdzie potwierdzenie w rzeczywistości, to PS5 będzie pierwszą konsolą, która zyska pełne wsparcie dla 1440p.

To byłaby bardzo ciekawa zmiana na rynku konsolowym. Większa otwartość na sprzęt to zawsze dobra zmiana.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.