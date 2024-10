Oczywiście ciężko jest wyrokować, czy faktycznie niemal 40% graczy nie interesuje się grami na płytach, czy po prostu woli kupić napęd oddzielnie, ale trend i tak jest zauważalny.

PS5 bez czytnika a popularność

Ostatnio pisaliśmy o zaskakująco solidnej popularności PS5 Pro. Nowa wersja platformy od Sony cieszy się sporym zainteresowaniem i to nie tylko ze względu na wydanie limitowanej edycji z okazji 30-lecia marki. Z tym drugim wydaniem to już w ogóle jest kłopot, gdyż sklepy zostały zmuszone do wycofania części zamówień, bo najwyraźniej sprzedano zbyt wiele sztuk, przebijając w ten sposób podaż.

Wróćmy jednak do statystyk, którymi podzielił się Mat Piscatella z firmy analitycznej Circana. Jego zdaniem cyfrowe wydanie PlayStation 5 (bez napędu na płyty) w Stanach Zjednoczonych stanowi 39% wszystkich sprzedanych konsol PS5 w sierpniu 2024 roku. Już wcześniej raportowano, że to najlepiej sprzedająca się konsola w Ameryce Północnej. DualSense z kolei cieszy się niesłabnącą popularnością, a i PlayStation Portal nadal zdobywa sympatię graczy.

Digital SKUs 39% of PS5 units, S 43% of XBS units. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2024-10-11T13:35:08.310Z

Statystyki pokazują wyraźnie, że aż 61% graczy woli kupić wersję z napędem. To z kolei pokazuje, że Sony wydając PS5 Pro bez zestawu z czytnikiem, potencjalnie robi duży błąd. Zwłaszcza że ten bardzo ciężko zdobyć w sensownej cenie, także w Polsce. Ci, którzy postawili na Digital Edition poprzednich modeli sprzętu Sony, mogli też dokupić napęd osobno. Dokładnych statystyk nie znamy, ale istnieje spora szansa, że odsetek graczy bez napędu jest jeszcze mniejszy.

Źródło: PSU