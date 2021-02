Na Allegro wysyp PS5. Są też zestawy z Coca Colą

O większych dostawach PS5 póki co możemy pomarzyć. Jak się okazuje, domorośli biznesmeni mają całkiem sporo nowych konsol na stanie.

Nowe konsole pojawiły się bardzo szybko po gromkich zapowiedziach i praktycznie od razu wyparowały ze sklepów. Dostarczające podzespoły producentom AMD twierdzi, że problem z dostępnością potrwa jeszcze długo.

Sprawa nie ulegnie poprawie w ciągu najbliższych miesięcy i to przykra rzeczywistość. Sam starałem się upolować nową konsolę Sony, ale zawsze udawało mi się wyhaczyć tylko drogie zestawy z niepotrzebną mi kamerą lub… telewizorem o wartości trzech konsol. Wygląda jednak na to, że nową generacją mam na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko udać się na pewien portal aukcyjny.

Tak oto moim oczom ukazał się istny raj – prawie 500 ofert sprzedaży nowiutkiego PlayStation 5. O dziwo, nie wszystkie konsole są sprzedawane za bolesną dla serca i portfela kwotę. Oczywiście jest haczyk. A właściwie cała masa haczyków.

PS5 w powiększonym zestawie z Colą

Jeśli chcecie złowić swoją wymarzoną konsolę na Allegro, to lepiej dokładnie przyglądajcie się opisom aukcji. Część z nich oferuje ryzykowną wysyłkę zza granicy, ale znajdą się też bardziej „atrakcyjne” oferty. Zerknijmy na przykładowe zestawy, które możemy kupić na aukcjach:

PlayStation 5, dwa pady DualSense, słuchawki 3D Pulse, pilot, Sony HD Camera, stacja dokująca, PS Plus na 12 miesięcy i koszula PlayStation – 5899 złotych

PS5, dwa pady DualSense, Sackboy: A Big Adventure i Spider-Man: Miles Morales – 3900 złotych

Konsola w wersji Digital Edition, Sony HD Camera, oryginalna koszulka PlayStation i Coca-Cola 0.25 ml – 3179 złotych

Oczywiście takich zestawów jest znacznie więcej. Poniżej możecie zerknąć na mojego faworyta.

Są jacyś chętni na taki zestaw dóbr luksusowych?

Co więcej, niektóre oferty to najzwyklejsze w świecie „rezerwacje”. Działa to dokładnie tak, jak można się spodziewać. Wpłacamy odpowiednią sumkę na konto „sprzedającego”, a ten dostarczy nam konsolę, kiedy tylko wejdzie w jej posiadanie. Kiedy konkretnie? Tego pewnie nie wie sam sprzedawca.

Wygląda na to, że ofert jest tak dużo, że na sprzedaży pojedynczego PS5 nie da się już zarobić większej sumki. Janusze biznesu prześcigają się w ofertach i w rezultacie niektóre konsole kupimy za niewiele więcej niż w sklepie lub nawet za taką samą kwotę.

Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że większość sprytnych przedsiębiorców ma na stanie kilka lub nawet kilkanaście sztuk konsol. W ich przypadku sprzedanie jednego egzemplarza za 100 złotych więcej gwarantuje niemały zarobek.

Lepiej bym tego nie ujął. Straszny wstyd

Po przyjrzeniu się kilkudziesięciu ofertom sprzedaży wiem jedno – chyba poczekam, aż PS5 stanie się szerzej dostępne u oficjalnych dystrybutorów. Nie widzi mi się analizowanie każdej opcji zakupu przez kilkanaście minut i wspieranie przy tym osób, które chcąc nie chcąc doprowadziły do obecnych problemów z dostępnością sprzętu.

Jeśli chcecie kupić nową konsolę z wiarygodnego źródła, to obserwujcie nasz dział z promocjami. Staramy się wrzucać linki do każdej pojawiającej się w sklepach konsoli nowej generacji, kiedy tylko staje się dostępna.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.