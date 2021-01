Dostępność PS5, Xbox Series i kart graficznych nie poprawi się szybko. AMD ma złe wieści

Niestety, dostępność PS5, Xbox Series i nowych kart graficznych wciąż będzie bardzo kiepska. Prezes AMD potwierdziła bardzo złą wiadomość.

Ostatnie miesiące nie oszczędzają graczy i fanów technologii. Pod koniec zeszłego roku zadebiutowały zarówno nowe konsole jak i karty graficzne i wszystkie te sprzęty łączy jedna rzecz – kupienie ich graniczy z cudem.

Problemy z dostępnością sprzętów wynikają z zaskakująco ogromnego zapotrzebowania oraz komplikacji w produkcji wynikających z pandemii. Do tego dochodzi brak substratów ABF, o którym pisaliśmy niedawno i mamy przepis na prawdziwy koszmar fanów gamingu i technologii.

Niestety, wygląda na to, że dostępność PS5, Xbox Series i nowych kart graficznych nie ulegnie poprawie w najbliższym czasie. Jak donosi Tom’s Hardware, Lisa Su – prezes AMD – potwierdziła to na podsumowaniu finansowym czerwonych.

Su twierdzi, że problemy potrwają do czasu, aż nie zostanie udostępniona dodatkowa moc produkcyjna – mniej więcej do drugiej połowy 2021 roku.

Szczególnie deficytowym towarem mają być niskobudżetowe karty graficzne, które są najchętniej kupowane przez graczy. Problem będzie też bardzo zauważalny w przypadku konsol nowej generacji, które rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.

To bardzo kiepska wiadomość i wygląda na to, że kolejne dostawy konsol wcale nie ułatwią ich kupna. Póki co PS5 w naszym kraju da się zgarnąć tylko w drogich zestawach, a Xbox Series cyklicznie pojawia się i szybko znika ze sklepowych półek.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.