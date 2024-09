PS5 bez problemu z aplikacją, przez który gracze chcieli rzucać padami w ścianę

PS5 i YouTube to połączenie, które wcześniej mogło wywoływać u niektórych zawroty głowy. Głównie przez nawet minutowe, niemożliwe do pominięcia, reklamy.

YouTube od bardzo dawno walczy nie tylko z blokerami reklam, ale również z tym, aby wyświetlało ich się jak najwięcej. Dlatego też zachęca do Premium, jednocześnie… podnosząc ceny. Platforma stara się jak może, a jednym z pomysłów były… nawet 1-minutowe reklamy, niemożliwe do pominięcia.

PS5 bez irytujących reklam w YouTube

Jeżeli tylko oglądacie serwis YouTube za pośrednictwem stosownej aplikacji w PlayStation 5, zapewne byliście przyzwyczajeni do skrajnie długich reklam. I do tego niemożliwych do pominięcia, bo “raczenie” odbiorców właśnie takim pomysłem należało do powszechnych praktyk. Dlatego też niezwykle cieszę się, aby donieść, że problem ten już nie występuje! Tak przynajmniej podaje serwis PlayStation Universe.

Redakcja donosi, że YouTube wydał stosowną poprawkę, która ma “zrównać” reklamy w PS5 z tymi, z innych platform. Oznacza to nie tylko kompletne pozbycie się trwających nawet minutę reklam, których nie można było w ogóle pominąć. To również przerwy na reklamy o długości mniej więcej 15-30 sekund. Po tym czasie oczywiście można je już pomijać. Inną sprawą jest fakt, że czasami zdarzają mi się podobnie długie reklamy (ponad 1 minuta) nawet w aplikacji na telewizorze. Wygląda więc na to, że YT samo do końca tego nie ogarnia.

Korzystanie z serwisu YouTube w ostatnim czasie dla wielu użytkowników stało się istnym koszmarem. No dobra, w praktyce nie jest może aż tak źle, ale trzeba przyznać, że puszczanie filmików w serwisie w tle do np. ćwiczeń potrafi nastręczyć trudności.

