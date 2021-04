Aktualizacja PS5 już dostępna. Oto lista nowości

PS5 otrzymało aktualizację 21.01-03.00.00.38. Wprowadza ona sporo nowości i udoskonala oprogramowanie konsoli Sony. Łatkę można już pobierać.

Sony niestety niezbyt często raczy nas bardziej zaawansowanymi aktualizacjami swojej najnowszej konsoli. Sprzęt dopiero co zadebiutował, ale w porównaniu do Xboxów Series, rozwija się dużo wolniej.

Na szczęście PlayStation 5 otrzymało właśnie naprawdę solidną i sporą łatkę. Ujrzymy w niej parę ciekawych nowości i poprawek obecnych funkcji.

Aktualizacja 21.01-03.00.00.38 powinna być już dostępna dla każdego posiadacza PlayStation 5. Waży ona lekko ponad 900 MB i Wasza konsola powinna rozpocząć jej pobieranie od razu po uruchomieniu. Po pobraniu, musicie kliknąć w plik i rozpocząć instalację.

Zmiany w aktualizacji PS5 21.01-03.00.00.38

Na wstępie trzeba wspomnieć, że Sony w końcu pozwoli nam lepiej zarządzać miejscem na dysku naszej konsoli. Producent wprowadził możliwość przechowywania gier na kompatybilnych, zewnętrznych dyskach USB. Jeśli niecały 1 TB miejsca na gry to dla Was za mało, możecie przenieść poszczególne tytuły na zewnętrzne nośniki. Warto dodać, że z uwagi na specyfikę sprzętu, niemożliwe jest uruchamiania gier bezpośrednio z dysków na USB.

Sony zabrało się też za usprawnianie funkcji społecznościowych. Na PS5 zawitał międzygeneracyjny Share Play, który pozwoli Waszym znajomym z PS4 pooglądać lub nawet przetestować zdalnie gry z nowej generacji konsol na własnym sprzęcie. Dodatkowo macie teraz możliwość poproszenia znajomych o wysłanie Wam zaproszenia do sesji gry.

Poprawiono również sekcję Game Base. O teraz działa ona nieco lepiej i jest bardziej przejrzysta. Co więcej, możemy bez problemu sprawdzić, którzy znajomi są online i co aktualnie robią. Jeśli jednak nie chcecie komunikować się w grze ani ze swoimi znajomymi, ani z innymi graczami, możecie teraz szybko wyłączyć swój mikrofon i wyciszyć współgraczy z serwera. Dodatkowo możecie ręcznie regulować głośność komunikacji z innymi graczami.

Jeśli jesteście łowcami trofeów, to dla Was również znalazło się coś ciekawego. Możemy teraz wybrać, po zdobyciu jakiej klasy pucharku konsola wykona zrzut ekranu. Jeśli zależy Wam tylko na uwiecznieniu platyn, jest to teraz możliwe. Sony wprowadziło też nowy ekran statystyk trofeów, który gwarantuje nieco lepszy podgląd Waszych osiągnieć.

Z innych nowości, wprowadzono też możliwość (jeśli deweloperzy zaimplementują taką opcję w grze) przedwczesnego pobrania aktualizacji, personalizowania biblioteki gier i dostosowania przybliżenia obrazu z konsoli.

Jak widać, nowości jest całkiem sporo. Posiadacze PS5 mogą już instalować łatkę i cieszyć się świeżymi funkcjami.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.