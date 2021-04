Aktualizacja PS5 na bogato. Nowe funkcje za kilkanaście godzin!

Sony zapowiada kwietniowy update swojej konsoli. Aktualizacja PS5 została przedstawiona jako pierwsza z tych większych. Poznaliśmy nowości, jakie dostaniemy już jutro.

Kwietniowa aktualizacja PS5 dostała datę premiery i wiadomo, co Japończycy dostarczą na pokład nowej generacji.

Aktualizacja PS5 pojawi się 14 kwietnia

O terminie opublikowania update’u poinformował przed chwilą przedstawiciel Sony:

Pierwsza duża aktualizacja oprogramowania systemowego konsoli PS5 pojawi się jutro na całym świecie i będzie zawierała nowe funkcje oraz ulepszenia. Nasz zespół stara się poprawiać Twoje wrażenia z korzystania z PlayStation na każdy możliwy sposób, więc rzuć okiem na to, co nadchodzi na PS5, PS4 i PlayStation App – Hideaki Nishino, starszy wiceprezes ds. Planowania i Zarządzania

Zatem pora spojrzeć na nowości, które są tuż tuż.

PS5 – system update. Nowości i zmiany

Na pierwszy rzut idzie rozszerzenie pamięci masowej PS5 i zarządzanie dyskiem. Sony tłumaczy, że będziemy mogli przechowywać gry na kompatybilnych zewnętrznych dyskach USB, kopiując je z dysku wewnętrznego konsoli.

PS5 pozwoli przechowywać gry na dyskach zewnętrznych USB.

Niestety nie otrzymamy możliwości uruchamiania gier przechowywanych na dyskach zewnętrznych. Sony tłumaczy to następująco:

Ponieważ gry na PS5 zostały zaprojektowane tak, aby wykorzystywać ultraszybki dysk SSD konsoli, tytułów PS5 nie można odtwarzać z rozszerzonej pamięci USB. Gier na PS5 nie można również bezpośrednio pobrać do rozszerzonej pamięci USB. Jednak gry, które przenosisz lub kopiujesz z powrotem do pamięci wewnętrznej, będą automatycznie aktualizowane, gdy będzie to konieczne. Ponadto możesz wybrać, które tryby gry chcesz zainstalować (np. kampania lub tryb dla wielu graczy), jeśli dana produkcja obsługuje taką opcję.

Pewnie pomyślicie, dlaczego nie szybsze dyski? Sony odpowiada, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konsola PS5 będzie w przyszłości obsługiwać rozszerzenie pamięci masowej za pośrednictwem dysków M.2. Obecnie ta funkcja jest w trakcie opracowywania.

Share Play na PS5 i PS4 po nowemu

Kolejna nowość z kwietniowej aktualizacji, to świeżutkie funkcje społecznościowe dla PS4 i PS5. Sprowadza się to międzygeneracyjnego Share Play i brzmi naprawdę ciekawie. Oznacza to w praktyce, że użytkownicy konsoli PS5 będą mogli udostępnić ekran gry znajomym z PS4, a nawet pozwolą im zagrać. Zadziała to również w drugą stronę.

Share Play po nowemu, czyli kolejna nowość z aktualizacji.

Opcje obejmują możliwość udostępnienia ekranu znajomemu, wirtualne przekazanie kontrolera znajomemu lub wirtualne przekazanie drugiego kontrolera, aby wspólnie grać w gry kooperacyjne.

Warto dodać, że wybrane sesje gier, do których można dołączyć znajomych, będą teraz wyświetlane zarówno na konsolach PS5, jak i PS4.

Trofea, aktualizacje gier, biblioteka. Tutaj również zmiany

Sony zapowiada również ulepszone opcje sterowania i personalizacji dla PlayStation 5. Tutaj wymieniono kilka kwestii:

Ulepszony Game Base – dzięki czemu mamy łatwiej przełączać się między stronami i znajomymi, aby rozpocząć rozmowę z istniejącymi grupami lub sprawdzić, co porabia każdy z naszych znajomych online. Ponadto możesz włączać i wyłączać powiadomienia dla każdej z Imprez, w których bierzesz udział.

Nowości również w Game Base.

Wyłącz czat w grze lub dostosuj głośność graczy – Możesz teraz szybko wyłączyć czat w grze, co spowoduje wyłączenie dźwięku z mikrofonu i głosu innych graczy. Ponadto możesz łatwo dostosować głośność indywidualnych rozmów głosowych innych graczy na tym samym czacie, dzięki czemu nie musisz za każdym razem prosić znajomych o zmniejszanie lub zwiększanie głośności mikrofonu.

Możesz teraz szybko wyłączyć czat w grze, co spowoduje wyłączenie dźwięku z mikrofonu i głosu innych graczy. Ponadto możesz łatwo dostosować głośność indywidualnych rozmów głosowych innych graczy na tym samym czacie, dzięki czemu nie musisz za każdym razem prosić znajomych o zmniejszanie lub zwiększanie głośności mikrofonu. Aktualizacje gier ze wstępnym pobieraniem – jeśli włączymy tę opcję, aktualizacje będą wstępnie pobierane na dysk konsoli, jeśli tylko producenci gier je udostępnią. Konsola musi być oczywiście włączona lub znajdować się w trybie spoczynku. Dzięki temu możesz zacząć grać w najnowszą wersję gry natychmiast po wypuszczeniu patcha.

jeśli włączymy tę opcję, aktualizacje będą wstępnie pobierane na dysk konsoli, jeśli tylko producenci gier je udostępnią. Konsola musi być oczywiście włączona lub znajdować się w trybie spoczynku. Dzięki temu możesz zacząć grać w najnowszą wersję gry natychmiast po wypuszczeniu patcha. Dostosowanie biblioteki gier – tutaj Sony proponuje możliwość przeszukiwania biblioteki i ukrywania wybranych gier, by nie były widoczne.

– tutaj Sony proponuje możliwość przeszukiwania biblioteki i ukrywania wybranych gier, by nie były widoczne. Zoom ekranu – sprawa prosta, powiększymy obraz w menu tak, jak sobie tego zażyczymy.

– sprawa prosta, powiększymy obraz w menu tak, jak sobie tego zażyczymy. Trofea i statystyki z nowymi ustawieniami – Poziom trofeów, który skutkuje automatycznym przechwytywaniem zrzutu ekranu lub klipu wideo, można teraz dostosować – dzięki czemu możesz wybierać i zapisywać tylko obrazy / filmy z momentów, w których zdobywasz trofea wyższego stopnia, takie jak złote lub platynowe. Zobaczysz również nowy ekran statystyk trofeów, na którym można szybko sprawdzić podsumowanie poziomu i status trofeów.

Nowy ekran trofeów na PlayStation 5.

Nowe funkcje aplikacji PlayStation

Aktualizacja obejmie również zmiany w aplikacji PlayStation. Mają one ułatwić zdalne łączenie się z konsolą.

Niedawno wprowadziliśmy możliwość zapisywania produktów na liście życzeń, otrzymywania powiadomień, gdy Twoi znajomi są online i zmiany statusu online konsoli. W nadchodzących tygodniach wprowadzimy jeszcze więcej, w tym możliwość dołączenia do sesji dla wielu graczy na PS5 z poziomu aplikacji. Umożliwimy zarządzanie pamięcią na konsoli PS5, porównywanie kolekcji trofeów ze znajomymi oraz sortowanie i filtrowanie produktów wyświetlanych w PlayStation Store.

Aplikacja PlayStation po zmianach.

I to na tyle, jeśli chodzi o rewelacje od Sony dotyczące aktualizacji systemu PlayStation 5. Któraś z nowości szczególnie Was ucieszyła? Czekamy na opinie i komentarze!

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.