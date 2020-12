PS5 a czarne panele boczne. Kolejna firma próbuje przechytrzyć Sony

Gracze wciąż liczą na to, że Sony wypuści czarne panele do PS5. Na ten moment swoich sił z takim rozwiązaniem próbują nieoficjalni producenci.

Gracze nie kryli zdziwienia, kiedy Sony zaprezentowało im bielutkie PlayStation 5. Producent zazwyczaj decydował się na czarny design swoich konsol i nie ma co ukrywać – nie każdemu przypadła do gustu ta nowość.

Do tej pory opowiadaliśmy Wam o kilku przypadkach, kiedy zewnętrzna firma brała się za przygotowanie autorskich paneli, które mogłyby spodobać się graczom. Oczywiście Sony szybko zareagowało i dotychczas każda tego typu inicjatywa została szybko zamknięta.

Tutaj na scenie pojawia się firma DBrand, która zajmuje się tworzeniem personalizowanych dodatków do sprzętów elektronicznych. Jak się już pewnie domyślacie, DBrand postanowiło rzucić wyzwanie Sony i zapowiedziało, że wyprodukuje czarne panele boczne dla PS5.

Co ciekawe, firma nie boi się pozwów i wręcz zachęca Sony do spróbowania prawnego pojedynku. Sprawa najpewniej faktycznie skończy się w sądzie, jeśli DBrand uda się zrealizować swoje plany. Panele mają trafić do sprzedaży w 2021 roku, jednak nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery ani ich ceny.

Jeśli jesteście zainteresowani zakupem paneli, to możecie zapisać się do newslettera DBrand na ich oficjalnej stronie. Ciekawe, jak szybko Sony zareaguje na zagrywkę firmy.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.