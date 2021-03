PS4 z poważnym błędem. Gracze w przyszłości mogą utracić dostęp do swoich gier

PS4 posiada błąd, który w przyszłości być może uniemożliwi nam uruchamianie gier. Haker tłumaczy, że zamknięcie PlayStation Network na konsoli równa się z zablokowaniem dostępu do zakupionych gier.

Dzięki domniemanym planom zamknięcia PS Store na starszych konsolach Sony, mówi się teraz dużo o problemie z dostępem do cyfrowych gier. Wyłącznie usług sieciowych pozbawia nas możliwości zakupu starszych produkcji. Wygląda jednak na to, że nowsze generacje mają jeszcze większy kłopot.

Grupa zajmująca się zachowywaniem wirtualnych mediów potwierdziła nieciekawą wiadomość. Okazuje się, że PlayStation 4 może w przyszłości odciąć graczom dostęp do zakupionych gier.

Za synchronizację trofeów odpowiada bateria CMOS. Kiedy przestanie ona działać, utracimy możliwość grania w posiadane tytuły. Jedynym sposobem na naprawienie usterki jest połącznie się z PlayStation Network. Jeśli Sony wyłączy w przyszłości usługi sieciowe, nie będziemy mogli uruchomić zakupionych gier. Dotyczy to nie tylko pozycji cyfrowych, ale też tych odpalanych z płyty.

Wszyscy martwią się o nieistniejącym problemem z Denuvo, podczas gdy to, czym powinni się martwić, to ERROR CE 34878-0.

Kiedy bateria CMOS w PlayStation 4 padnie (a tak się stanie), spowoduje to, że wszystkie pliki cyfrowe konsoli staną się bezużyteczne bez ponownego połączenia z serwerem, a dodatkowo uniemożliwi to odtwarzanie płyt.

– czytamy na Twitterze Does it play?