Ponad 300 prototypów gier z PS1 pojawiło się sieci. Można je pobrać za darmo

Jeśli chcecie ograć za darmo ponad 300 prototypów gier z PS1, możecie to zrobić dzięki Project Deluge. W sieci udostępniono ponad 300 wczesnych wersji tytułów z kultowej konsoli Sony.

Jakiś czas temu pisaliśmy o bardzo istotnym wydarzeniu dla fanów retro i nie tylko. W sieci pojawiło się wówczas ponad 700 wczesnych wersji gier z PlayStation 2. Udostępniono je w ramach projektu Deluge, który ma na celu zachowanie starszych tytułów w jednej bibliotece.

Co ciekawe, wówczas twórcy zapowiedzieli, że oddadzą w ręce chętnych graczy prototypy z innych platform. Obietnicy dotrzymano i przynosimy Wam świetne wieści. Grupa Hidden Place udostępniła ponad 300 prototypów z PS1, 84 z Sega Saturn i 25 z Philips CD-i. To gigantyczna baza gier, które dziś są bardzo trudno dostępne.

Wśród zachowanych tytułów znalazły się takie klasyki jak Metal Gear Solid VR Missions, Mortal Kombat 2, 3 i 4, Suikoden II i Enemy Zero. Rzecz jasna wszystkie pliki możecie pobrać za darmo. Listy gier i same prototypy z poszczególnych platform znajdziecie w tym miejscu.

Miejcie jednak na uwadze, że znaczna większość udostępnionych gier to wczesne prototypy lub wersje pokazowe. Nie zawierają one kompletnej zawartości i mogą być mocno zbugowane. Niemniej jeśli lubicie takie ciekawostki, z pewnością warto zainteresować się Project Deluge. To świetna i godna pochwały inicjatywa.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.