Od momentu potwierdzenia, że zestaw VR zmierza na Steam ze wsparciem gier PC, pojawiły się sugestie, jakoby była to chęc na ratowanie katastrofalnej podobno sprzedaży. Teraz Sony oddala te podejrzenia, podkreślając, że zawsze w planach było współdziałanie z komputerami osobistymi.

PS VR2 na PC i to od początku

Mimo wszystko sprzedaż sprzętu nie wydaje się zadowalająca, a do tego samo wsparcie go przez Sony dla wielu może jawić się jako żart. Wszak nie dostaliśmy aż tylu dobrych, cenionych i popularnych gier, przez co użytkownicy zestawu mogli poczuć się nieco olani. Później pojawiły się pogłoski, jakoby Sony świadomie miało zabijać rozwój platformy. To zresztą ciekawie kontrastuje z najnowszymi informacjami.

Przedstawiciele Sony w rozmowie z japońskim AV Watch (za ResetEra) powiedzieli, że firma zawsze chciała, aby gracze mogli cieszyć się “szeroką gamą treści VR” i zamierza “poszerzyć zakres” PS VR 2. Co więcej, sprzęt od początku powstawał także z myślą o PC.

Znaczenie obsługi komputerów PC zostało docenione nawet przez zespół programistów PS VR 2, a połączenie z komputerem PC zostało również wzięte pod uwagę podczas fazy projektowania zestawu. – przyznaje Sony

Najpierw jednak korporacja chciała w pełni zoptymalizować sprzęt do grania na PS5, co też podobno uczyniła. To właśnie później inżynierowie mieli zająć się jego implementacją na Steam i w grach PC. Niektórzy mogą nie dawać zbytniej wiary w te twierdzenia, lecz… możemy jedynie zaufać przedstawicielom Sony. Trzeba jednak pamiętać, że wydanie stosownej aplikacji na PC po 1,5 roku od debiutu urządzenia tylko na PlayStation 5 raczej nie byłoby zbyt sensownym pomysłem, jeśli sprzęt faktycznie nie powstawał z myślą o komputerach.

Źródło: ResetEra