Popularna gra wycofana z PS Store. Gracze wściekli “Dlaczego?!”

Gracze w Australii są wkurzeni! Sony zostało zmuszone do wycofania licencji na pewną produkcję, która znalazła się w PS Store. Chodzi o Hotline Miami 2, które jakiś czas temu pojawiło się w dystrybucji, a właśnie je skasowano. Wszystko przez australijskie prawo niepozwalające na sprzedaż tej gry. Co dziwne, tytuł był przez wiele miesięcy dostępny…

Hotline Miami 2 wycofane z PS Store w Australii

Tak to już jest z tą cyfrową dystrybucją, że gry de facto nie posiadamy. Możemy ją kupić, dodać do konta, a gdy wydawca zmieni decyzję, to tracimy dostęp do naszego produktu. To duży problem, na który coraz więcej graczy zwraca uwagę i wyraża swoje niezadowolenie. Podobnie jak ostatnio w Australii — tamtejsi gracze nieźle wkurzyli się na decyzję Sony i Australian Classification Board (ACB). Z PS Store skasowano grę Hotline Miami 2.

Tytuł mógł być przez graczy nabywany na dwa sposoby. Można było albo kupić go jako pełną wersję “na własność”, albo odebrać w ramach abonamentu PS Plus Extra. Gra pojawiła się tam w październiku ubiegłego roku i wszystko, przynajmniej w teorii, było w porządku. Teraz jednak gra jest niedostępna, a licencję wycofano — powód? Jak podaje ACB, gra ta jest niedopuszczona do sprzedaży na terenie kraju. Chodzi m.in. o brutalność.

No i w porządku, o ile decyzja zostałaby wyegzekwowana przed dodaniem gry do sprzedaży. A tak masa osób kupiła grę, pograła w ramach abonamentu i nagle straciła do niej dostęp. Nie dziwi zatem zdenerwowanie, które można zaobserwować m.in. w specjalnym wątku na Reddicie.

Źródło: playstationlifestyle.com