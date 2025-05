Sony stawia na PS Portal. Sprzęt uznany za “mocny” i “zyskowny”

PS Portal zyskał aprobatę Sony już teraz. Koncern zamierza rozwijać akcesoria, które zaliczyły taki sukces. To dobra wiadomość dla fanów.

Sony ogłosiło w swojej prezentacji korporacyjnej, że PS Portal to teraz jeden z priorytetów firmy. Urządzenie uznano za “silne” i “zyskowne”, dlatego podobne produkty znajdą się w centrum strategii. Fani przenośnego grania mają powód do radości, bo widać, iż Sony nie zamierza zatrzymać się po jednym sukcesie.

PS Portal sukcesem i to bardzo dużym

W prezentacji pojawiła się także wzmianka o usłudze streamingu gier (dostępne dla graczy z PS Plus Premium od jakiegoś czasu). Dzięki temu możecie włączyć swoje gry z PS5 praktycznie w dowolnym miejscu. Co więcej, Sony podkreśliło, że ułatwia to zabawę w trasie i pozwala w pełni wykorzystać potencjał handhelda, łącząc komfort konsoli z mobilnością.

Jednak firma nie zdradziła szczegółów dotyczących kolejnych modeli. Możliwe, że już wkrótce zobaczymy odświeżoną wersję PlayStation Portal z drobnymi ulepszeniami, na przykład dłuższym czasem pracy na baterii albo lepszym ekranem. Z drugiej strony spekuluje się nawet o stworzeniu sprzętu do strumieniowania gier PS6. Na razie pozostaje nam czekać na konkrety.

Sony podkreśliło również, że obok rozwoju sprzętu planuje w tym roku dalszy wzrost segmentu gier. Firma liczy na premierę Ghost of Yotei, nowe odsłony Marathon oraz sukcesy tytułów live service, takich jak Helldivers 2 i Destiny 2. Zatem fani zarówno handhelda, jak i tradycyjnych produkcji mają powody do optymizmu, a Sony szykuje sporo atrakcji w nadchodzących miesiącach.

Źródło: PlayStationLifestyle