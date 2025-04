PS Portal jest teraz jeszcze lepsze. Aktualizacja to zbawienie dla fanów

Na PlayStation Portal da się od jakiegoś czasu grać jak na samodzielnym urządzeniu dzięki PS Plus Premium. Abonament ten pozwala na streaming gier z chmury, a nie z dużej konsoli PS5, przez co sprzęt ten znacznie lepiej przypomina handhelda. Warto dodać, że łącznie do dyspozycji gracze mają już ponad 200 gier. Nowe ciągle przybywają.

PS Portal z nową aktualizacją

​Sony nie zwalnia więc tempa i wprowadza kolejne ulepszenia do beta testów streamingu w chmurze na PlayStation Portal. Najnowsza aktualizacja przynosi kilka istotnych funkcji, które z pewnością ucieszą użytkowników tego urządzenia. ​

Po pierwsze, dodano możliwość sortowania gier na ekranie katalogu, co ułatwia nawigację i szybkie odnajdywanie ulubionych tytułów. Kolejną nowością jest opcja przechwytywania rozgrywki – teraz gracze mogą nagrywać klipy wideo o długości do trzech minut w rozdzielczości 1920 x 1080. Nagrania są automatycznie przesyłane do chmury i dostępne przez 14 dni za pośrednictwem aplikacji PlayStation. ​

Zbawieniem jest system kolejkowania w sytuacjach, gdy serwery streamingu są przeciążone. Gracze otrzymują szacowany czas oczekiwania, po którym automatycznie dołączają do gry. Dodatkowo, zaimplementowano powiadomienia o zbliżającym się zakończeniu sesji z powodu bezczynności oraz ekran opinii, pozwalający ocenić jakość sesji po jej zakończeniu. Oczekiwane zmiany, ale przydałoby się jeszcze kilka poprawek stabilności rozgrywki, a z pewnością fani będą ucieszeni.

Źródło: VGC