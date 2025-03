Potężny zastrzyk gier do streamowania na PS Portal. Dzięki PS Plus ogracie 33 nowe tytuły

Subskrybenci PS Plus Premium i posiadacze urządzenia PlayStation Portal mogą skusić się na ogrywanie 33 nowych gier bez potrzeby włączania PS5!

Po wydaniu wielkiej aktualizacji do systemu PlayStation Portal, z urządzenia można teraz korzystać jak z pełnoprawnej konsoli do streamingu gier. Natywnie nic na niej nie uruchomicie, ale streaming PlayStation działa naprawdę dobrze (i cały czas jest mocno rozbudowywany), więc nie musicie włączać „dużego” PS5 ani siedzieć w domu, by rozkoszować się rozgrywką na Portalu.

Zgodnie z informacjami portali Cloud Dosage, aż 33 nowe tytuły dostępne w ramach PS Plus Premium dostały opcję streamingu na konsolę PlayStation Portal. Dzięki temu możecie je strumieniować bezpośrednio na maleńki sprzęt. Powiększa to i tak niezwykle obfitą bibliotekę ponad 200 tytułów już od jakiegoś czasu dostępnych w cyfrowej ofercie Sony.

Nowe gry do streamingu w PS Plus Premium na PlayStation Portal:

The Legend of Dragoon

Ape Escape

Ape Escape on the Loose

Ape Escape Academy

Ape Academy 2

Hot Shots Golf

Hot Shots Golf 2

Twisted Metal

Twisted Metal 2

Pinball Heroes

Syphon Filter

Syphon Filter 2

Syphon Filter 3

Syphon Filter – Logan’s Shadow

Syphon Filter Dark Mirror

echochrome

echoshift

I.Q. Intelligent Qube

Blade Dancer: Lineage of Light

Jet Moto

No Heroes Allowed!

Wild Arms

Wild Arms 2

Killzone Liberation

LocoRoco Midnight Carnival

MediEvil Resurrection

Kurushi Final: Mental Blocks

Super Stardust Portable

Gravity Crash Portable

Kingdom of Paradise

Pursuit Force

Pursuit Force: Extreme Justice

Jumping Flash

Jak widzicie, lista jest długa i zawiera mnóstwo klasycznych gier dobrze znanych fanom ekosystemu PlayStation. Jest tu Killzone Liberation z PSP, wiele odsłon serii Syphon Filter, uwielbiane Ape Escape czy nieco zapomniane Pursuit Force.

Źródło: Cloud Dosage