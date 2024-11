PS Portal oficjalnie bez wymogu PS5. Wielka aktualizacja zmienia wszystko

Sony na swojej oficjalnej stronie zapowiedziało nową aktualizację urządzenia PlayStation Portal. Łatka tak naprawdę kompletnie zmienia zasady gry, umożliwiając streaming gier bezpośrednio na konsolkę.

Streaming gier w końcu na PlayStation Portal

Do tej pory korzystanie z PS Portal wymagało posiadania konsoli PS5. To w końcu nie tylko pełnoprawny handheld, ile narzędzie do zdalnego grania, w obrębie tego samego gospodarstwa domowego, strumieniując gry włączone na PlayStation 5. Mimo wyraźnych i dotkliwych ograniczeń, sprzęt i tak sprzedał się znakomicie. Nie sposób jednak było nie odnieść wrażenia, że jest zdolny do czegoś więcej. Sam zresztą pisałem o tym w naszej recenzji.

Sony spełniło więc oczekiwania fanów, umożliwiając korzystanie z konsolki jak z narzędzi do streamingu gier. Choć na razie jest to rozwiązanie w fazie beta, dostępne wyłącznie dla posiadaczy abonamentu PS Plus Premium, i tak imponuje. Korporacja postarała się o możliwość streamingu ponad 120 gier z katalogu PS Plus, włącznie z pełnym wsparciem funkcji DualSense, zapisami w chmurze czy jakością do 1080p przy 60 fpsach.

Niestety, jeszcze nie wszystko jest takie idealne. Na razie gracze nie skorzystają z dźwięku 3D, triali gier, możliwości streamowania kupionych wcześniej tytułów czy czatu głosowego. Nie wspierany jest także przycisk “Create” oraz mikropłatności wewnątrz gier. Mimo wszystko i tak brzmi nieźle, bo jest to w końcu coś, na co gracze liczyli.

Możemy się spodziewać, że Sony nadal będzie rozwijało swój pomysł. Nie wiemy jednak, ile trzeba czekać, aż opcja streamingu gier trafiła do większej liczby graczy. Musimy też poczekać na testy, aby przekonać się, jak to w ogóle działa.

Źródło: PlayStation Blog