Nowa aktualizacja PS Portal rewolucją? Gracze są zachwyceni

Samo Sony dziwi się, że najnowsze urządzenie (konsola do streamingu z PS5) okazało się tak wielkim hitem. Choć nie wytycza nowych standardów, to warty uwagi sprzęt, ale dla niewielkiej grupy klientów. Naszą recenzję przeczytacie w tym miejscu.

PS Portal z aktualizacją 2.0.6

Sony nie chwali się tym, co przygotowało z myślą o PlayStation Portal. Konsola dostała nową łatkę, tym razem o numerze 2.0.6. Na oficjalnej stronie firmy przeczytamy, iż aktualizacja to “poprawiona wydajność i stabilność systemu”. Po części to prawda, ale dla wielu graczy na Reddicie jest to spore niedopowiedzenie.

Do tej pory konsola cierpiała na spore problemy z bitrate’em, przez co płynność streamingu pozostawiała wiele do życzenia. Co więcej, potrafiły występować bardzo drastyczne spadki jakości obrazu. Dla wielu graczy nie było pomocy, bo wyglądało na to, że problemy nie występują ze względu na łącze internetowe, a same systemowe ograniczenia. Teraz PS Portal oferuje o wiele lepszą jakość i wydajność.

Właśnie zainstalowałem i przetestowałem nowe oprogramowanie. Jakość wideo i bitrate są dzień i noc inne i lepsze. Nawet w wymagających grach widać wszystkie szczegóły bez pikselizacji. – zachwyca się jeden z internautów

“Zauważyłem różnicę w jakości wideo. Grałem w FFVII, Uncharted, Madden i Guardians of the Galaxy. Wszystkie wyglądają niesamowicie, a jakość obrazu nie ucierpiała” – wtóruje inny użytkownik Reddita. W komentarzach dominują pozytywne opinie na temat aktualizacji, ale nie zabrakło też paru zdziwionych osób. Niektórzy nie rozumieją, że Sony w ogóle nie chwali się tak widoczną poprawą jakości i płynności.

Z drugiej strony są też opinie nieco bardziej “ostudzone”. Część użytkowników nie widzi różnicy wcale, a inni mówią, że choć jest lepiej, to nadal występują spadki jakości i problemy z połączeniem. Wygląda jednak na to, że dla większości poprawa jest wyraźna. Oby tylko tak dalej.