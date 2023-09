Znany wydawca nie chce swoich gier w PS Plus i Xbox Game Pass

Mogłoby się wydawać, że PS Plus to gwarantowana szansa dla niezależnych gier, by zdobyły popularność. I tak jest niewątpliwie w wielu przypadkach, ale…

Mieliśmy już gry w PS Plus, które dzięki usłudze dotarły do milionów graczy i stały się hitami. Weźmy choćby Stray, czyli cyberpunkową grę z kotkiem w roli głównej. Przypomnę, że ta produkcja została okrzyknięta przez graczy „Grą roku 2022 na PlayStation”. W plebistycie Golden Joystick Awards kotek pokonał takich rywali jak Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Elden Ring, The Last of Us Part I oraz Sifu. Nie wiadomo, czy Stray wygrało właśnie dzięki dostępności w usłudze Sony, lecz jest to wielce prawdopodobne. Są jednak wydawcy, którzy zaczynają odwracać się od Plusa, ponieważ taki deal im się nie kalkuluje.

Devolver Digital nie chce swoich gier w PS Plus i Xbox Game Pass

Devolver Digital to jeden z bardziej znanych niezależnych wydawców gier. W zeszłym roku firma wprowadziła na rynek takie tytuły jak choćby Shadow Warrior 3, Return to Monkey Island oraz Cult of the Lamb. W ostatnim sprawozdaniu finansowym wydawca ujawnił, że jego przychody z usług subskrypcyjnych, takich jak PS Plus i Xbox Game Pass, spadły, ponieważ odrzucił wiele umów, które „nie doceniały” jego gier. Spółka nie ukrywa, że w przyszłości nadal nie będzie się zgadzać, by jej gry lądowały w subskrypcjach.

Devolver Digital ujawnił swój stosunek do subskrypcji podczas publikacji wyników finansowych za pierwsze półrocze 2023 roku.

Devolver odrzucił propozycje umów subskrypcyjnych, które zaniżały wartość tytułów i możliwości generowania przychodów w latach 2023 i 2024, co skutkowało niższymi przychodami z subskrypcji. Źródło: Devolver Digital

Firma zaznaczyła jednocześnie, że spodziewa się, iż w latach 2023 i 2024 nadal będzie odrzucać propozycje umów subskrypcyjnych, które nie doceniają wartości tytułów i możliwości uzyskania przychodów.

Słowem, przychody spółki z subskrypcji spadły, ponieważ ta zaczęła rezygnować z umów proponowanych przez Sony i Microsoft. Wygląda na to, że spadły o tyle, że firma spodziewa się zarobić na grach więcej na ich sprzedaży w sklepach cyfrowych i tradycyjnych.

Już pod koniec sierpnia, za sprawą raportu GamesIndustry.biz, dowiedzieliśmy się, że wielu niezależnych wydawców stwierdziło, że czeki od Sony i Microsoftu zmniejszyły się w miarę stagnacji rozwoju PS Plus i Xbox Game Pass.