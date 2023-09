Jechali po tej grze, a okazała się hitem w PS Plus na wrzesień

Jutro oficjalnie (bo przeciek już jest!) poznamy ofertę PS Plus na wrzesień dla progów Extra i Premium. Od ponad tygodnia możemy natomiast pobierać gry na PS5 i PS4 z progu Essential. I właśnie o niej tutaj przeczytacie, ponieważ zawiera tytuł, na który posiadacze abonamentu dosłownie się rzucili. A jeśli nie masz subskrypcji i chcesz ją kupić taniej, skorzystaj z promocji na doładowania portfela w PS Store.

Saints Row z PS Plus na wrzesień grubym debiutem w usłudze

Jak co tydzień, serwis truetrophies przedstawia 40 najpopularniejszych gier na PS5 i PS4. Świeżutkie statystyki dotyczą zeszłych 7 dni, a więc obejmują również gry dodane do PS Plus Essential. I tutaj wielka niespodzianka, ponieważ Saints Row znajdziemy niezwykle wysoko, tuż za GTA 5, czyli na 5 miejscu. Czyni to z Saints Row jedną z najbardziej rozchwytywanych gier roku w usłudze PS Plus, zaznacza wspomniane źródło.

Zatem okazało się, że kiepskie recenzje oraz negatywne opinie graczy nie „zakopały” tytułu. Przypomnę, że tuż po premierze Saints Row zostało zjechane przez recenzentów (średnia 61/100 w Metacritic) oraz samych graczy (średnia 3/10 na podstawie ponad 1000 opinii!). Ale jak dzisiaj pisaliśmy w naszym felietonie, Szlag trafił oceny we współczesnych recenzjach. Za tydzień okaże się oczywiście, czy Saints Row utrzyma zainteresowanie graczy. Na pewno zajrzymy za kilka dni w świeże statystyki popularności.

A skoro jesteśmy już przy popularności gier na PlayStation i wspominamy o Saints Row, warto spojrzeć, na których pozycjach znalazły sie pozostałe tytuły z wrześniowego pakietu Essential. Z nimi nie jest już tak różowo. Generation Zero znajdziemy dopiero na 20. miejscu, co stanowi jeszcze w miarę przyzwoity wynik. Natomiast Black Desert – Traveler Edition ledwo weszło do zestawienia, lądując na 36. pozycji.